Mulino aborda con Netanyahu cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico

A partir de este intercambio, Israel planteó ampliar la cooperación con Panamá en materia de seguridad, comercio e inteligencia artificial.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó al presidente José Raúl Mulino la disposición de su país para ampliar la cooperación con Panamá en seguridad, comercio e inteligencia artificial, durante un encuentro con líderes de América Latina.

Mulino, participó en una reunión de líderes de América Latina con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que se plantearon nuevas áreas de cooperación entre Israel, Panamá, Bolivia y Paraguay.

Durante el encuentro, en el que también participaron los presidentes Rodrigo Paz, de Bolivia, y Santiago Peña, de Paraguay, Netanyahu expresó la disposición de Israel de colaborar con los tres países en seguridad y tecnología, incluyendo inteligencia artificial y desarrollo de drones.

El primer ministro israelí destacó la importancia que tiene para su país la evolución de la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas.

Si no eres independiente en tecnología e inteligencia artificial, va a ser un país dependiente de otras naciones”, expresó Netanyahu durante el diálogo.

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Mulino plantea cooperación contra el crimen organizado

Durante la reunión, Mulino manifestó directamente el interés de Panamá en establecer un programa de cooperación con Israel en áreas como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Netanyahu, por su parte, mostró interés en conocer la experiencia y la estrategia implementada por el Gobierno panameño para controlar la frontera y frenar el flujo de migración irregular a través de la selva del Darién hacia Estados Unidos.

A partir de este intercambio, Israel planteó ampliar la cooperación con Panamá en materia de seguridad, comercio e inteligencia artificial.

Acuerdan identificar prioridades

Mulino resaltó la importancia de que el encuentro se traduzca en compromisos concretos.

Como parte de este proceso, Panamá, Bolivia y Paraguay acordaron elaborar una lista de necesidades prioritarias para definir una nueva fase de cooperación con Israel.

La reunión fue presentada como un espacio para fortalecer los vínculos entre Israel y estos países latinoamericanos, particularmente en áreas de seguridad, tecnología y comercio.