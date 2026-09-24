Árboles caen sobre viviendas en Colón durante fuertes lluvias; una mujer resulta lesionada

El Sinaproc recomendó a quienes viven cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a deslizamientos mantenerse atentos y llamar a los equipos de emergencia si perciben que su vida está en riesgo. El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas intermitentes en el Caribe se mantiene activo hasta las 6:00 p. m. del viernes .

Colón/Las fuertes lluvias y los vientos registrados en Colón dejaron viviendas con techos y paredes dañados por la caída de árboles. Una mujer resultó lesionada en uno de los sectores afectados y fue trasladada por moradores a una policlínica cercana.

Jesús Murillo, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), reportó afectaciones en Buenavista, San Juan, Giral y Río Rita. Según explicó, cuatro árboles cayeron sobre residencias. En una de las casas, la pared trasera quedó fracturada y se observaron múltiples fisuras en la estructura.

“Uno de los árboles cayó sobre un taller, ocasionando una lesión a una femenina que caminaba en ese sector”, relató Murillo. El reporte inicial indica que la mujer se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con la explicación del director regional, ella caminaba cerca del taller cuando ocurrió el hecho.

Personal del Sinaproc, la Junta Comunal de San Juan y el Cuerpo de Bomberos trabajó para retirar los árboles que obstaculizaban la vía y los que permanecían sobre las viviendas. Los equipos de emergencia continúan el monitoreo en la provincia.

Murillo advirtió que las condiciones pueden cambiar en pocas horas: “Vemos sol, pero horas después se produce una nubosidad enorme sobre la provincia de Colón”. El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas intermitentes en el Caribe se mantiene activo hasta las 6:00 p. m. del viernes.

El Sinaproc recomendó a quienes viven cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a deslizamientos mantenerse atentos y llamar a los equipos de emergencia si perciben que su vida está en riesgo.

Con información de Néstor Delgado.