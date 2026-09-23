Coclé registra 119 atenciones por mordeduras de serpiente entre enero y agosto

Las autoridades de salud señalan que los casos suelen aumentar durante la temporada lluviosa, especialmente entre mayo y septiembre.

Coclé/Las instalaciones de salud de Coclé atendieron 119 casos de mordeduras de serpiente entre enero y agosto de 2026, según estadísticas del Ministerio de Salud. De las personas afectadas, 75 son hombres y 44 mujeres.

El Hospital Aquilino Tejeira registró la mayor cantidad de atenciones, con 80 casos. Le siguen el Centro Materno Infantil de Antón, con 19, y el Centro de Salud de El Valle, con 8

En ese sentido, Gladys Hidalgo, del Ministerio de Salud, explicó que “en los 18 centros de salud, en los dos hospitales regionales, Aquilino y Hospital Rafael Estévez, mantenemos el suero antiofídico”, indicó una autoridad de salud en la provincia.

En el Hospital Aquilino Tejeira, el grupo de 35 a 49 años acumula 12 casos; el de 50 a 59 años, 11; y el de 25 a 34 años, ocho.

Las autoridades mantienen la vigilancia en comunidades rurales y zonas agrícolas de Coclé, donde las personas pueden tener mayor contacto con áreas de vegetación.

Con información de Nathali Reyes.