Al menos siete muertos en una oleada de ataques rusos contra infraestructuras en Ucrania

En una nueva oleada de ataques por parte del Gobierno Ruso, al menos 7 personas murieron en los bombardeos.

Kiev, Ucrania/Al menos siete personas murieron este miércoles en nuevos bombardeos rusos en Ucrania que atentaron particularmente contra la infraestructura de transporte, ferroviario y marítimo, y provocaron incendios en Kiev.

La capital ucraniana, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días objetivo de bombardeos con drones, en medio de una intensificación de los ataques de largo alcance por ambas partes en el frente.

El miércoles, al menos dos personas murieron en Kiev y otras 43 resultaron heridas en bombardeos que dañaron, entre otros lugares, una gasolinera, un centro de negocios y varias tiendas, según las autoridades municipales.

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba "bajo el fuego" y pidió a los pasajeros "máxima" vigilancia.

Las explosiones se escucharon durante toda la noche y a lo largo del día, con columnas de humo que podían verse en varios barrios de la ciudad.

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y provocó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó haber atacado un buque de carga que transportaba hacia el puerto de Odesa "cargamentos de uso militar", así como un almacén de componentes para drones en una localidad de la región.