Tom Cruise protagoniza reencuentro con los príncipes de Gales durante la premiere de Digger

Londres volvió a reunir al príncipe William, la princesa Kate y Tom Cruise durante la premiere mundial de Digger , la nueva película del actor estadounidense.

El encuentro ocurrió este martes en Leicester Square y permitió que compartieran una alfombra roja, cuatro años después de su aparición conjunta en el estreno británico de Top Gun: Maverick.

La presencia de los príncipes de Gales estuvo vinculada al tradicional Royal Film Performances, una actividad de la corona británica que se realiza desde 1946. En esta ocasión, los recursos recaudados serán destinados a The Film and TV Charity, organización que brinda apoyo a trabajadores del cine, la televisión y las salas de proyección en salud mental, bienestar financiero y desarrollo profesional.

Kate Middleton llamó especialmente la atención por el vestuario elegido para la noche. La princesa apareció con un vestido color ciruela de Jenny Packham, de silueta amplia, cintura drapeada y escote pronunciado. Para completar el conjunto llevó un collar de amatistas y perlas y pendientes a juego.

William optó por un atuendo tradicional: un esmoquin acompañado de una chaqueta de terciopelo. La pareja recorrió la alfombra roja y conversó con integrantes del equipo.

El reencuentro con Tom Cruise recordó la noche de mayo de 2022, cuando los príncipes de Gales coincidieron con el actor durante Top Gun: Maverick. En aquella oportunidad, Cruise acompañó a Kate por las escaleras de Leicester Square. Cuatro años después, los protagonistas volvieron a encontrarse en el mismo escenario, aunque esta vez alrededor de una producción dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

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La premiere contó con David Beckham. El exfutbolista ha participado anteriormente en producciones cinematográficas, entre ellas Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Operación U.N.C.L.E., The Class of ’92 y ¡Gol 2! Viviendo el sueño.

El vínculo de William con la industria cinematográfica británica tiene un componente institucional. En febrero de 2010 asumió la presidencia de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, conocida como BAFTA. Desde entonces ha participado en iniciativas relacionadas con el impulso al talento joven y la reducción de barreras para quienes buscan desarrollar proyectos creativos.

Entre esas iniciativas figura el Prince William BAFTA Bursary Fund, creado en 2021 para ayudar a cubrir gastos de formación, equipos y movilidad. Según la información difundida durante el evento, el programa registraba más de 150 beneficiarios en 2024. William ha participado en encuentros con nominados y nuevas generaciones de profesionales de la industria.

La relación de Tom Cruise con la familia real británica se remonta más atrás. El actor conoció a la princesa Diana en 1992, cuando asistió al estreno de Far and Away, película que protagonizó junto a Nicole Kidman.

En cuanto a Digger, la producción representa un nuevo proyecto cinematográfico para Cruise después de Misión Imposible: Sentencia final. En la cinta interpreta a Digger Rockwell, presentado como un poderoso magnate que emprende una carrera para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que una catástrofe medioambiental provocada por él mismo termine destruyendo el planeta.

La película reúne además a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Detrás de cámaras participan González Iñárritu, los guionistas Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, el director de fotografía Emmanuel Lubezki, el diseñador de producción Dennis Gassner y la diseñadora de vestuario Jacqueline West.

Así, la premiere de Digger combinó la presencia de figuras de la realeza británica, una estrella internacional y un equipo cinematográfico de alto perfil, en una noche marcada por el cine y el propósito benéfico del Royal Film Performances.