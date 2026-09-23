Vacunación VPH en Panamá: Minsa recibe un lote de 50 mil dosis para reforzar la inmunización

Llegaron 50 mil nuevas dosis contra la vacuna del VPH, teniendo una suma aproximada de 177 mil vacunas a nivel nacional.

Ciudad de panamá, Panamá/Este miércoles llegaron al país 50 mil dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), aumentando la disponibilidad a aproximadamente 177 mil a nivel nacional, así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa) por medio de un comunicado.

De acuerdo con el regente de salud en el país, el principal desafío que se enfrenta es aumentar la cobertura para una segunda dosis, ya que la primera se mantiene entre el 70% y el 80%, mientras que la segunda registra una cobertura significativamente menor.

La protección contra el VPH se inicia a partir de los 10 años con la aplicación de una primera dosis, tanto a niñas como a niños, y la segunda se aplica seis meses después.

El llamado a los padres de familia es para que sus hijos completen el esquema de vacunación. Aplicando la dosis en el tiempo adecuado. Este medicamento contribuye a prevenir cáncer de cuello uterino, pene y ano, además de verrugas genitales.

El objetivo es brindar protección antes de la exposición al virus y reducir, a futuro, el riesgo de enfermedades asociadas al VPH.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a los padres y acudientes enviar la tarjeta de vacunación a las escuelas cuando se anuncie la visita de los equipos de enfermería. No tener este documento puede impedir que el estudiante reciba la vacuna durante el horario escolar.

Cuando la enfermera llegue nuevamente a la escuela, es importante que el niño tenga su tarjeta de vacunación para poder recibirla” — Dalys Pinto - Enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

“¿Cómo no vamos a darle la oportunidad a esos niños de recibir una vacuna que es gratuita en todo el país?”, cuestionó Pinto al reiterar el llamado a las familias.

El Minsa anunció una jornada de vacunación masiva en escuelas públicas, privadas o mixtas, y las que aún no hayan recibido la visita pueden comunicarse con la instalación de salud más cercana para coordinar la jornada.

Al aplicarse la dosis de la vacuna, los principales efectos suelen ser dolor leve, enrojecimiento en el sitio de aplicación; la vacuna es en su mayoría bien tolerada.