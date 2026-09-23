Viaja por el mundo sin salir de Panamá: Mi Pueblito reunirá cultura, gastronomía y música

La actividad se desarrollará en Mi Pueblito Afroantillano, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:10 p.m.

Ciudad de Panamá/Una jornada llena de cultura, gastronomía y música internacional se realizará este sábado 26 de septiembre en Mi Pueblito Afroantillano, con la participación de 13 embajadas.

El evento, denominado “¡Un viaje por el mundo sin salir de Panamá!”, ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer diferentes tradiciones y disfrutar de presentaciones artísticas de varios países.

Como parte de esta experiencia, los asistentes podrán participar en el recorrido gastronómico y conocer los sabores de distintas culturas a través del Pasaporte Gastronómico.

Programación del evento

Estas son las actividades previstas para la jornada:

2:00 p.m. a 2:15 p.m. — Bienvenida.

— Bienvenida. 2:15 p.m. a 2:25 p.m. — Panamá: apertura artística a cargo de Milagros Paolyne.

— Panamá: apertura artística a cargo de Milagros Paolyne. 2:35 p.m. a 2:55 p.m. — Costa Rica: presentación de Herencia Tropical.

— Costa Rica: presentación de Herencia Tropical. 3:05 p.m. a 3:25 p.m. — Bolivia: presentación de Andrés Añez y César Viscarra.

— Bolivia: presentación de Andrés Añez y César Viscarra. 3:35 p.m. a 3:55 p.m. — Panamá: presentación del Conjunto Folclórico Sor Angelita.

— Panamá: presentación del Conjunto Folclórico Sor Angelita. 4:05 p.m. a 4:25 p.m. — México: presentación de Corazón Mexicano.

— México: presentación de Corazón Mexicano. 4:35 p.m. a 4:55 p.m. — República Dominicana: presentación de Ritmos de INDEX Panamá.

— República Dominicana: presentación de Ritmos de INDEX Panamá. 5:05 p.m. a 5:25 p.m. — Panamá: presentación de Daryl Klent.

— Panamá: presentación de Daryl Klent. 5:25 p.m. a 6:00 p.m. — Cierre oficial.

La actividad se desarrollará en Mi Pueblito Afroantillano, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:10 p.m., y busca ofrecer un espacio de encuentro para celebrar la diversidad cultural mediante la música, el arte y la gastronomía.