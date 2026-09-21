Desfiles patrios: Alcaldía de Panamá abre registro de vendedores para sortear 185 permisos

El proceso de inscripción se extenderá durante este lunes 21 y martes 22 de septiembre , en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. , en la Subdirección de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, ubicada en el edificio Plaza Las Américas, en Calidonia, tercer piso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá abrió este lunes 21 de septiembre el proceso de registro para las personas interesadas en obtener un permiso para vender durante los desfiles patrios que se realizarán los días 3 y 4 de noviembre.

El proceso de inscripción se extenderá durante este lunes 21 y martes 22 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Subdirección de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, ubicada en el edificio Plaza Las Américas, en Calidonia, tercer piso.

Los permisos serán asignados mediante un sorteo, cuya fecha será anunciada posteriormente a través de las redes sociales de la Alcaldía de Panamá.

Spencer Juárez, de la Alcaldía de Panamá, explicó que se otorgarán 185 permisos: 90 para la Cinta Costera y 95 para la Vía España.

Hasta el mediodía de este lunes se habían registrado 106 personas; sin embargo, esperan que participen alrededor de 300 o 400 personas entre hoy y mañana.

¿Quiénes pueden registrarse?

Entre los requisitos establecidos para participar se encuentran:

Ser panameño y mayor de edad.

Estar registrado como contribuyente.

Presentar paz y salvo.

Contar con los carnés blanco y verde vigentes.

El permiso será válido para una sola persona.

Categorías disponibles

La convocatoria contempla tres categorías de venta:

Comestibles: Incluye fogones, parrillas, plantas eléctricas y tanques de gas, además de preparaciones de alimentos que no requieren calentamiento o cocción en el sitio, como snacks, agua embotellada y postres.

Mercancía seca: Comprende artículos no comestibles, entre ellos juguetes, paraguas, abanicos y bancos.

Ambulantes: Contempla actividades como la venta de paletas, raspados y helados, así como otros productos comercializados de manera ambulante.

La Alcaldía recordó a los interesados que únicamente quienes cumplan con los requisitos y completen el proceso de registro podrán participar en el sorteo de los permisos para los desfiles patrios.

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