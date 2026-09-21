Nave con bandera panameña colisiona con embarcación pesquera cerca de aguas territoriales de Singapur

Tras una comunicación telefónica con el Oficial de Protección de la Compañía (CSO, por sus siglas en inglés), la AMP confirmó que el granelero no sufrió daños estructurales como consecuencia del impacto.

Singapur/La nave granelera M/N First Margaux, perteneciente a la flota de bandera panameña, estuvo involucrada en una colisión con una embarcación pesquera cerca de las aguas territoriales de Singapur, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Tras una comunicación telefónica con el Oficial de Protección de la Compañía (CSO, por sus siglas en inglés), la AMP confirmó que el granelero no sufrió daños estructurales como consecuencia del impacto.

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La otra embarcación involucrada sí presentó daños estructurales producto de la colisión. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por la AMP, logró mantenerse a flote y se encuentra en condiciones de navegar por sus propios medios hasta el próximo puerto, donde se realizarán las reparaciones correspondientes.

La AMP también confirmó que los integrantes de ambas tripulaciones se encuentran en buen estado de salud y a salvo tras el incidente. Las autoridades panameñas mantienen el seguimiento del caso y recopilan información sobre lo ocurrido, en el marco de las normas internacionales relacionadas con la seguridad de la navegación.