Cancelan vuelos y piden evacuar ante la llegada del tifón Dujuan a Japón

Se emitieron avisos por riesgo de deslizamientos de tierra para Tokio, así como para las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka.

Tokio, Japón/Cientos de vuelos fueron cancelados y más de un millón de personas estaban bajo avisos de evacuación en Japón el lunes, por el acercamiento del tifón Dujuan a Tokio, con la posibilidad de provocar lluvias récord.

Japón suele sufrir fuertes tifones a finales del verano y principios del otoño, y otras tormentas ya han alterado algunos eventos de los Juegos Asiáticos que se celebran en el país.

Dujuan traía vientos de unos 144 kilómetros por hora el lunes, mientras se desplazaba a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Katsuura, cerca de Tokio.

Japan Airlines canceló 135 vuelos y All Nippon Airways anuló 140, mientras que más de 9.000 hogares cerca de Tokio se quedaron sin electricidad.

Más de 1,6 millones de residentes de la capital y sus alrededores recibieron la recomendación de evacuar, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Las evacuaciones no son obligatorias.

Se emitieron avisos por riesgo de deslizamientos de tierra para Tokio, así como para las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka.

Los operadores ferroviarios de Tokio y las regiones vecinas suspendieron el servicio en algunas líneas.

En las zonas donde se han emitido avisos, "existe el riesgo de que las lluvias continúen mientras el tifón se desplaza hacia el norte", declaró Takuya Hosomi, de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), a los periodistas.

La JMA advirtió el domingo de que se esperaba que las lluvias y los vientos se intensificaran incluso antes de la llegada del tifón.

"El total de precipitaciones hasta el martes podría superar la media mensual de septiembre, lo que provocaría lluvias torrenciales sin precedentes", señaló la agencia.

Una persona ya resultó levemente herida y nueve viviendas han sufrido daños a causa del tifón.

Dujuan también obligó a adelantar el cierre del Tokyo Game Show, una de las mayores ferias comerciales de videojuegos del mundo, el lunes, su último día.

Un importante festival de música al aire libre y un partido de béisbol, ambos previstos en Chiba, también fueron cancelados.

Publicaciones en las redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas frente a la estación de Kamakura, un popular lugar turístico.

"Hay inundaciones en distintas partes de la ciudad, por lo que desplazarse en coche es peligroso", declaró en X el alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo.