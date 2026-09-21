Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, muere a los 27 años

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 y era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también construyó una carrera como modelo y se convirtió en una de las figuras jóvenes de la industria de la moda.

Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre a los 27 años, según confirmó un representante de la familia a medios internacionales.

El joven, quien siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda, murió en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios internacionales que citan información de la oficina del forense del condado.

Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford y Rande Gerber, declaró a CBS que la familia pidió "privacidad durante un momento tan difícil y doloroso".

Hasta el momento, las autoridades no han hecho pública la causa de muerte y la investigación forense continúa.

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Una carrera en la moda

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 y era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también construyó una carrera como modelo y se convirtió en una de las figuras jóvenes de la industria de la moda.

Presley debutó en las pasarelas a los 16 años, cuando participó en un desfile de Moschino. Posteriormente, trabajó como modelo para reconocidas firmas internacionales y apareció en campañas y editoriales de moda.

Su carrera lo llevó a desfilar durante importantes semanas de la moda y a trabajar con marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Tommy Hilfiger, entre otras.

A través de los años, Presley también habló públicamente sobre las dificultades que enfrentaba relacionadas con su salud mental y el consumo de sustancias. El joven reconoció que había buscado ayuda profesional y recibido tratamiento en distintos momentos.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que vincule estas circunstancias con su fallecimiento.

La muerte de Presley Gerber deja de luto a una de las familias más conocidas de la industria de la moda estadounidense. Cindy Crawford, considerada una de las supermodelos más importantes de las décadas de 1980 y 1990, y Rande Gerber habían mantenido durante años una vida familiar alejada, en buena medida, de los reflectores.

Presley también había construido una presencia propia en redes sociales, donde compartía fotografías relacionadas con su trabajo, viajes y vida personal.