Flores amarillas del 21 de septiembre: el origen de una tradición que nació en la televisión

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas de las redes sociales. En TikTok, Instagram y Facebook aparecen ramos, sorpresas y dedicatorias que mezclan romance, nostalgia y buenos deseos.

La explicación más conocida se encuentra en Floricienta, telenovela juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004. La producción, protagonizada por Florencia Bertotti, alcanzó gran popularidad en distintos países de América Latina. Dentro de su historia destacó la canción “Flores amarillas”, cuyo contenido convirtió ese detalle en una representación del deseo de recibir una flor de la persona amada y de la ilusión por un futuro compartido.

Con los años, las escenas y canciones de la serie comenzaron a circular nuevamente entre nuevas generaciones. TikTok, Reels y formatos de video facilitaron que el recuerdo televisivo se transformara en una tendencia digital. Así, entregar un ramo amarillo dejó de estar limitado a la historia de Floricienta y pasó a convertirse en un gesto que expresa afecto.

La elección del 21 de septiembre también tiene una relación cultural con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. En varios países de Sudamérica, esa fecha se asocia con el comienzo de la nueva estación. La coincidencia entre primavera, flores y el universo de Floricienta ayudó a consolidar el día como una fecha especial para esta costumbre.

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Sin embargo, existe una precisión importante. El equinoccio de primavera no ocurre necesariamente el 21 de septiembre: dependiendo del año y de la ubicación geográfica, puede producirse el 22 o el 23. Aun así, el 21 de septiembre quedó instalado culturalmente como la fecha popular para celebrar la primavera y regalar flores amarillas en distintos lugares de Sudamérica.

El significado del detalle depende también de la relación entre quien entrega el ramo y quien lo recibe. En el contexto de esta tendencia, las flores amarillas pueden representar amor, ilusión, esperanza y el deseo de compartir nuevas experiencias. Cuando se entregan a una amistad, pueden expresar agradecimiento y valoración. Para un familiar, pueden transmitir deseos de alegría, bienestar y nuevos comienzos en distintas etapas de la vida.

El amarillo, además, suele relacionarse con energía, luz, optimismo, vitalidad y alegría. Por esa razón, el gesto no tiene que estar reservado exclusivamente a las parejas. También puede ser un detalle para alguien que inicia un proyecto o atraviesa una etapa significativa.

Las redes sociales han sido determinantes para que esta tradición alcance una dimensión internacional. Los videos de personas entregando ramos mientras suena la canción de Floricienta crearon un formato sencillo de reproducir y fácilmente reconocible. Cada septiembre, la combinación de flores amarillas, nostalgia y romance vuelve a generar publicaciones y búsquedas relacionadas con el significado de este gesto.

La tendencia también ha ampliado las opciones para quienes quieren participar. No existe una especie obligatoria: lo importante es que predomine el amarillo y que el ramo se adapte a la disponibilidad y al vínculo con quien lo recibe. Entre las alternativas aparecen los girasoles, rosas amarillas, gerberas, tulipanes y margaritas, asociadas con alegría, afecto u optimismo.

De esta manera, una referencia de la televisión de comienzos de los años 2000 terminó convertida en una tradición digital que reaparece cada septiembre. Las flores amarillas reúnen el recuerdo de Floricienta, la celebración popular de la primavera en el hemisferio sur y la capacidad de las redes sociales para transformar un detalle televisivo en una nueva forma de expresar cariño para quien recibe este detalle especial.