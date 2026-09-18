Miss Universe Panamá 2026: Gabriela González, habla de su sueño de representar al país

Antes de concentrarse en esa competencia internacional, regresará a su tierra natal para compartir con sus paisanos y reencontrarse con sus raíces.

Gabriela Lineth González del Valle asumió un nuevo reto tras convertirse en Miss Universe Panamá 2026. La joven, originaria de Chiriquí, se prepara para viajar a Puerto Rico, donde representará al país en la edición 75 de Miss Universe, prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

González explicó en el programa Jelou, de TVN canal 2, que representar al país constituye una responsabilidad que vive con emoción. “Yo creo que representar a tu país es el mayor honor que un panameño puede tener”, expresó al hablar de la experiencia que la espera en Puerto Rico. Para la representante, asumir la banda significa llevar consigo la identidad de Panamá durante una etapa que considera especial.

La visita a Chiriquí está prevista para este fin de semana y se extenderá hasta el 21 de septiembre. Durante esos días, la joven realizará una gira por distintos puntos de la provincia y participará incluso en una misa. También invitó a los habitantes de la región a acompañarla, después de varios meses en los que su agenda de preparación le había impedido regresar con frecuencia.

Su vínculo con Chiriquí está relacionado con sus primeros años de vida. Allí creció hasta los 15 años junto a su familia y conserva recuerdos asociados especialmente con la gastronomía de sus abuelas. Entre sus preparaciones favoritas mencionó los patacones, la hojaldra y el sancocho, comidas que espera volver a disfrutar durante su visita.

El camino hacia el certamen de belleza tampoco formaba parte de sus planes iniciales. González contó que nunca había sido una chica dedicada a los concursos o al modelaje y que se consideraba sencilla. La propuesta llegó este año y, aunque al principio sintió temor por salir de su zona de confort, decidió aceptar el desafío.

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Al mismo tiempo, la nueva Miss Universe Panamá mantiene una meta académica: estudiar Medicina en la Universidad de Panamá. La preparación para el certamen se sumó a una carrera que exige tiempo, disciplina y dedicación, por lo que uno de sus principales desafíos ha sido encontrar equilibrio entre ambas responsabilidades.

“Yo tenía mis sueños de ser una doctora, pero cuando se me presenta la oportunidad de decir, oye, yo puedo ser el nombre de Panamá”, relató al explicar por qué decidió avanzar con el proyecto. Su familia, especialmente su madre, ha sido un respaldo fundamental durante este proceso.

Sobre esa relación, González afirmó: “Mi mamá es mi mejor amiga”. También explicó que durante estos meses ambas han fortalecido su vínculo y que ahora comprende consejos que anteriormente le resultaban difíciles de seguir.

Ahora, con la mirada puesta en Puerto Rico, Gabriela González combina la preparación para Miss Universe 2026 con sus estudios de Medicina, su conexión con Chiriquí y una pasión por la pintura que también forma parte de su vida. Esa faceta artística convive con su formación científica y con el compromiso que ahora asumió como representante nacional en el certamen internacional. Mientras continúa su preparación académica personal. Su objetivo inmediato es llegar al escenario internacional llevando consigo el nombre de Panamá y mantener, durante el proceso, la esencia que la ha acompañado desde antes de convertirse en reina de belleza.