Juegos Suramericanos 2026| Panamá, a través de Ronal González, se estrena en el judo con medalla de bronce

Panamá/El judo panameño subió al podio en el inicio de su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que Ronal González conquistara la medalla de bronce en la categoría de -73 kilogramos.

González sumó así la sexta presea para el Team Panamá en la competencia suramericana.

En su recorrido hacia el podio, el judoca panameño superó en los cuartos de final al ecuatoriano José González. Posteriormente, cayó ante el brasileño Guilherme Castro en las semifinales, resultado que lo llevó al combate por la medalla de bronce.

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En la disputa por el tercer lugar, González protagonizó un intenso enfrentamiento ante el chileno Tomás Hernández. El panameño consiguió imponerse por ippon durante el Golden Score, asegurando así la presea de bronce para Panamá.

Con este resultado, el judo nacional inicia su participación en Santa Fe 2026 con una medalla y aporta una nueva alegría a la delegación panameña.

Información del COP

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