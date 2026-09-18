Unachi | Consejo Administrativo acuerda reducción de gastos de representación y sobresueldos para pago de docentes

El Ministerio señaló que, una vez sean formalizadas las medidas de ajuste correspondientes, se procederá a ubicar los recursos necesarios para atender el pago de la planilla adeudada.

Chiriquí/El Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó por unanimidad una resolución que establece medidas de contención del gasto, como parte de las acciones para atender la situación financiera que atraviesa la institución y gestionar los recursos necesarios para el pago de salarios adeudados a docentes y personal administrativo.

Entre las medidas aprobadas se encuentra la reducción del 40% de los gastos de representación y sobresueldos correspondientes al rector, vicerrectores, decanos, vicedecanos y a la mayoría de los funcionarios administrativos de rango dentro de la universidad.

Durante la sesión también se aprobó la eliminación de al menos nueve direcciones administrativas de la Unachi, creadas durante la anterior administración. De acuerdo con las actuales autoridades universitarias, algunas de estas estructuras no cumplían con determinados parámetros o presentaban una duplicidad de funciones.

El rector de la Unachi, Absel Navarro, señaló que las medidas representan un gesto de buena fe por parte de la actual administración y buscan demostrar la disposición de la universidad a reducir sus gastos de planilla para poder acceder a los recursos que requiere del Estado.

Navarro explicó que más de 2 mil funcionarios de la institución mantienen salarios pendientes, acumulando cerca de tres quincenas sin recibir sus pagos.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que, una vez sean formalizadas las medidas de ajuste correspondientes, se procederá a ubicar los recursos necesarios para atender el pago de la planilla adeudada a los docentes y al personal administrativo de la universidad.

De acuerdo con el MEF, la adopción de estas acciones forma parte de los compromisos asumidos por la Unachi para hacer frente a su situación económica.

El anuncio se produce en medio de la atención a las obligaciones financieras pendientes de la institución, particularmente aquellas relacionadas con el pago a sus trabajadores.

El MEF reiteró que la atención de la situación financiera de la Unachi debe estar acompañada de medidas que permitan fortalecer la sostenibilidad de sus finanzas. En ese sentido, destacó la necesidad de garantizar un manejo responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos.

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