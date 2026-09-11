Sociedad civil y autoridades de la UNACHI se reúnen para buscar salida a la crisis financiera

Entre los puntos más críticos discutidos durante el encuentro, se destacó la difícil situación que enfrentan funcionarios y administrativos de la Unachi, quienes acumulan dos quincenas sin cobrar salarios.

Chiriquí/Las autoridades universitarias de la Unachi entablaron una primera reunión con líderes de la sociedad civil, el sector de la empresa privada, clubes cívicos y representantes de la Iglesia Católica con el objetivo de abordar la severa crisis financiera y administrativa que afronta la casa de estudios superiores.

Entre los puntos más críticos discutidos durante el encuentro, se destacó la difícil situación que enfrentan funcionarios y administrativos de la Unachi, quienes acumulan dos quincenas sin cobrar salarios.

Ante la complejidad de la situación, los asistentes acordaron establecer de forma inmediata una mesa técnica de negociación enfocada en diseñar alternativas factibles y progresivas que pongan fin a la parálisis institucional.

En ese marco, el rector de la Unachi, Absel Navarro, enfatizó que esta iniciativa busca estructurar una propuesta "responsable y ordenada que se va a realizar paso a paso para salir de esta crisis", al tiempo que anunció que prevé reunirse la próxima semana con altos funcionarios del Gobierno y de otras entidades del Estado para gestionar respuestas concretas a los reclamos salariales.

Por su parte, el sector religioso y las organizaciones civiles expresaron su respaldo absoluto para acompañar las negociaciones y construir puentes de diálogo institucional. Luis Saldaña Guerra, obispo de David, manifestó la voluntad de la Iglesia de escuchar y discernir en conjunto las mejores vías de acción para superar el bache económico, remarcando que existen posibilidades reales de solución si se mantiene el consenso.

Desde el sector productivo, la Cámara de Comercio reafirmó su compromiso social para aportar capacidad técnica en el proceso. Camilo Brenes, expresidente del gremio comercial, informó que la empresa privada ha puesto a disposición especialistas que integrarán las comisiones técnicas y de negociación para agilizar los acuerdos.

En la misma línea, Felipe Benicio Rodríguez, también expresidente del organismo empresarial, subrayó la urgencia de concretar un diagnóstico profundo que permita corregir los problemas de fondo y reestructurar de manera sostenida la relación entre el Gobierno y la comunidad universitaria.

Con información de Demetrio Ábrego.