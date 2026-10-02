Halle Berry enfrenta disputa con su ex por restricción de visitas a su hijo

Mientras tanto, las versiones de ambos equipos legales siguen enfrentadas y el régimen de visitas de Berry permanece limitado por decisión judicial actualmente.

Olivier Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra Halle Berry, tras presentar ante un tribunal de Los Ángeles una solicitud relacionada con presuntos episodios de abuso físico contra su hijo de 12 años. La medida también protege al actor y modifica las visitas de la actriz.

El juez del condado de Los Ángeles aprobó la solicitud de Martinez el 1 de octubre de 2026. La resolución no impide que Berry mantenga contacto con el menor, pero establece un régimen provisional: podrá estar con el adolescente los lunes y martes, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados y domingos dentro del mismo horario. La decisión estará vigente hasta la audiencia del 16 de octubre.

En los documentos presentados, Martinez, también de 60 años, aseguró que Berry le habría causado “angustia emocional y mental debido al abuso físico de nuestro hijo menor”. El actor afirmó que el 26 de septiembre la actriz supuestamente agarró al niño por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras le gritaba: “¿Quién domina ahora?! ¿Quién domina?”.

Martinez sostuvo que no se trataría de un hecho aislado. En su petición afirmó que hubo “episodios de abuso durante los últimos años”, además de “ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional de la parte solicitante hacia mí”. Estas afirmaciones corresponden a la versión del actor y no equivalen a hechos establecidos judicialmente.

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El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, explicó que la prioridad es la protección del menor. Manifestó: “nuestra principal preocupación es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de una orden de restricción por violencia doméstica. La segunda preocupación sería que la madre reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor en adelante”.

Baghdaserians describió a Martinez como “un padre amoroso” que ha “tratado de hacer lo mejor que puede” y agregó que la crianza compartida siempre resulta difícil, pero insistió en que “nuestra principal preocupación ahora mismo es proteger a este gran niño”.

La defensa de Halle Berry rechazó las acusaciones. Su abogada, Marina Beck, calificó la petición como “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”. Posteriormente añadió: “Decir que esta presentación es totalmente infundada y deliberadamente engañosa sería quedarse corto”. También sostuvo que Berry continuará defendiendo los intereses del menor.

El tribunal rechazó una solicitud para someter a Berry a un control de sobriedad, al considerar que existía “información insuficiente”. La orden se concentra en las restricciones temporales de contacto con Maceo.

El conflicto ocurre tres años después de que Berry y Martinez finalizaran su divorcio en 2023, tras un proceso legal de ocho años. Ambos conservaron la custodia legal compartida. Berry también fue obligada a pagar a Martinez 8.000 dólares mensuales por manutención y un 4,3 % de cualquier ingreso que recibiera por encima de 2 millones de dólares en apoyo adicional.

La próxima audiencia, fijada para el 16 de octubre, determinará si la orden temporal permanece vigente o se convierte en permanente.