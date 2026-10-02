Chiriquí: Senafront refuerza la seguridad fronteriza con el entrenamiento de sus brigadas

Las medidas incluyen prácticas tácticas para el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada y la incorporación de 10 motocicletas. Las acciones forman parte de la Operación Falange, contemplada en el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública.

Panamá/El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) reforzó las capacidades operativas del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) mediante nuevas prácticas y adecuaciones tácticas, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas.

Las medidas, implementadas bajo la dirección de Larry Velásquez, director de Senafront, también se extendieron a las brigadas desplegadas en sectores limítrofes con Costa Rica, donde se busca fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la atención de las incidencias presentadas en estas áreas.

Estas acciones forman parte de la Operación Falange, estrategia contemplada en el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública, que busca reforzar los puntos identificados como vulnerables y aumentar la capacidad de respuesta de los agentes.

Entre las zonas de atención se encuentran Puerto Armuelles y otros sectores fronterizos, incluida el área conocida como La Finca, donde recientemente se han registrado situaciones relacionadas con capturas y presuntas actividades de narcotráfico, entre otros incidentes.

Como parte del fortalecimiento operativo, Senafront también incorporó 10 motocicletas, destinadas a mejorar la movilidad de las unidades y facilitar las labores de vigilancia y protección de la población en estas zonas.

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Con información de Demetrio Ábrego.