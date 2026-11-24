Mundial Sub-17 Catar 2026: Mozambique, Uzbekistán y Francia lideran a los ocho mejores terceros lugares
Con dos partidos disputados, la pelea por los cupos se define por la diferencia de goles, mientras Panamá, cuarto del Grupo A, sigue sin puntos.
Panamá/Con dos partidos disputados por equipo, el Mundial Sub-17 de Catar 2026 ya define quiénes serían los ocho mejores terceros lugares, que clasifican a la ronda de 32 junto a los dos primeros de cada grupo. De los doce terceros, seis suman 3 puntos y dos suman 1, por lo que la pelea se define por la diferencia de goles.
MIRA LA TABLA DE POSICIONES AQUÍ
Encabeza la tabla de terceros Mozambique (Grupo C), con 3 puntos y diferencia de goles de +3, la mejor del grupo. Le sigue Uzbekistán (Grupo E), con 3 puntos y +2, y Francia (Grupo D), con 3 puntos y +1. En cuarto lugar aparece Catar (Grupo A), el país anfitrión, con 3 puntos y diferencia de 0.
Más abajo, también con 3 puntos, están Argelia (Grupo J, -1) y Tayikistán (Grupo F, -2). Los dos últimos cupos, por ahora, son para Vietnam (Grupo G) y Tanzania (Grupo I), ambos con 1 punto y diferencia de -1. Como los datos disponibles no incluyen goles a favor, el orden entre ellos no está definido, aunque ambos entran en los ocho.
Otras noticias: Panamá vs Egipto| Mundial Sub-17 Catar 2026: ¿Cuándo y dónde ver este partido crucial del Grupo A?
Quedan fuera momentáneamente Uganda (Grupo B), con 1 punto y -3, y China (Grupo H), con 1 punto y -5. Más atrás están Rumania (Grupo K) y Japón (Grupo L), ambos sin puntos y con diferencia de -2.
En la parte alta, Grecia, Corea del Sur, Uruguay, Italia, Malí, España, Brasil, México y Colombia lideran sus grupos con pleno de 6 puntos. España destaca con una diferencia de goles de +20, mientras que Fiyi, su rival de grupo, tiene -21. Australia, Senegal y República Dominicana encabezan sus grupos con 4 puntos.
Para Panamá, la situación es complicada. La selección es cuarta del Grupo A, con 2 derrotas, 0 puntos y diferencia de goles de -3, por detrás de Grecia (6), Egipto (3) y Catar (3). La tabla corresponde solo a las dos primeras fechas, por lo que las posiciones pueden cambiar en la última jornada.
Otras noticias: Un Día Con Thiago Chalmers, el delantero que espera romperla en el Mundial Catar 2026