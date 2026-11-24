Con dos partidos disputados , la pelea por los cupos se define por la diferencia de goles , mientras Panamá , cuarto del Grupo A , sigue sin puntos.

Panamá/Con dos partidos disputados por equipo, el Mundial Sub-17 de Catar 2026 ya define quiénes serían los ocho mejores terceros lugares, que clasifican a la ronda de 32 junto a los dos primeros de cada grupo. De los doce terceros, seis suman 3 puntos y dos suman 1, por lo que la pelea se define por la diferencia de goles.

Encabeza la tabla de terceros Mozambique (Grupo C), con 3 puntos y diferencia de goles de +3, la mejor del grupo. Le sigue Uzbekistán (Grupo E), con 3 puntos y +2, y Francia (Grupo D), con 3 puntos y +1. En cuarto lugar aparece Catar (Grupo A), el país anfitrión, con 3 puntos y diferencia de 0.

Más abajo, también con 3 puntos, están Argelia (Grupo J, -1) y Tayikistán (Grupo F, -2). Los dos últimos cupos, por ahora, son para Vietnam (Grupo G) y Tanzania (Grupo I), ambos con 1 punto y diferencia de -1. Como los datos disponibles no incluyen goles a favor, el orden entre ellos no está definido, aunque ambos entran en los ocho.

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Quedan fuera momentáneamente Uganda (Grupo B), con 1 punto y -3, y China (Grupo H), con 1 punto y -5. Más atrás están Rumania (Grupo K) y Japón (Grupo L), ambos sin puntos y con diferencia de -2.

En la parte alta, Grecia, Corea del Sur, Uruguay, Italia, Malí, España, Brasil, México y Colombia lideran sus grupos con pleno de 6 puntos. España destaca con una diferencia de goles de +20, mientras que Fiyi, su rival de grupo, tiene -21. Australia, Senegal y República Dominicana encabezan sus grupos con 4 puntos.

Para Panamá, la situación es complicada. La selección es cuarta del Grupo A, con 2 derrotas, 0 puntos y diferencia de goles de -3, por detrás de Grecia (6), Egipto (3) y Catar (3). La tabla corresponde solo a las dos primeras fechas, por lo que las posiciones pueden cambiar en la última jornada.

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