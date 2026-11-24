La intervención forma parte del proceso de modernización de esta instalación y contempla la incorporación de un nuevo equipo que permitirá impulsar hasta 20 mil galones de agua potable.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 6:00 a.m., los trabajos de reemplazo de una bomba y su motor en una de las estaciones de agua tratada de la planta potabilizadora de Chilibre.

La intervención forma parte del proceso de modernización de esta instalación y contempla la incorporación de un nuevo equipo que permitirá impulsar hasta 20 mil galones de agua potable por minuto hacia la red de distribución.

De acuerdo con el Idaan, mientras se desarrollen los trabajos, la planta operará al 90% de su capacidad durante un periodo máximo de 48 horas, lo que podría ocasionar baja presión o interrupciones en el suministro de agua potable en los sectores altos y alejados de la ciudad de Panamá.

La entidad explicó que, una vez finalice la instalación del nuevo equipo, la presión del agua comenzará a recuperarse progresivamente en las áreas que registren afectaciones.

Los trabajos buscan mejorar la capacidad de distribución de la potabilizadora de Chilibre y contribuir a optimizar el suministro de agua potable a la población.