La Comisión Interministerial anunció este martes 24 de noviembre, durante una reunión con gremios empresariales, que esta semana dará a conocer el nombre de la empresa que organizará la consulta ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Sumamente positivo e inédito”. Así calificó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, el proceso de consultas que llevará adelante el Gobierno, a través de la Comisión Interministerial, para definir el futuro de la mina de cobre de Donoso.

Precisamente, Apede reunió este martes a miembros de su sede nacional y de los capítulos de Azuero, Chiriquí, Coclé, Colón y Panamá Oeste para escuchar sus perspectivas sobre el futuro de la mina.

Mediante un comunicado, la asociación reiteró su disposición a contribuir de manera respetuosa y constructiva a un proceso de participación amplio e inclusivo, en el que los sectores productivos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y aportar al análisis de las decisiones que afectan el futuro del país.

Por su parte, Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá, expresó su conformidad con la hoja de ruta presentada por la Comisión Interministerial.

La Comisión Interministerial se reunió este martes con representantes de gremios empresariales, a quienes informó sobre las conversaciones iniciales con Minera Panamá en torno al futuro del sitio minero de Donoso.

La comisión adelantó que esta semana se dará a conocer el nombre de la empresa que organizará el proceso de participación ciudadana y que se habilitará una plataforma para las consultas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también explicó este martes 24 de noviembre que el plazo de la consulta ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso es flexible.

Tras reunirse con los gremios empresariales, Chapman señaló que “típicamente estos procesos pueden durar cuarenta y cinco, sesenta, noventa días” y que el ritmo dependerá de la participación de la población.

En el encuentro participaron Aurelio Barría (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá), Alberto López Tom (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa), Rosmer Jurado (Sindicato de Industriales de Panamá), Alicia Jiménez (Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá), Lissy Jované (Consejo Nacional de la Empresa Privada), Severo Sousa (Cámara Minera de Panamá) y Arturo Siu (Asociación Panameña de Exportadores).

“Los representantes de los gremios empresariales valoraron la información compartida por la Comisión Interministerial y la oportunidad de conocer el alcance de las conversaciones. En sus intervenciones, destacaron la importancia de que los panameños reciban información clara y puedan expresar sus inquietudes y propuestas en los espacios de participación anunciados por el Gobierno”, indicó el Ministerio de Comercio e Industrias en un comunicado.

Para la consulta pública, el Ejecutivo prevé apoyarse en especialistas en el Acuerdo de Escazú. Moltó indicó que quieren trabajar “de la mano de expertos que saben aplicar el proceso de Escazú como debe ser”.