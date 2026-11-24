Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Sinaproc reiteró la importancia de identificar esos espacios con anticipación, tanto dentro como fuera de las viviendas, y de evitar las estructuras que presenten daños.

Coclé/Un sismo con epicentro al noroeste de Tonosí se sintió con fuerza en varios puntos de Coclé la noche del lunes 23 de noviembre. El movimiento, registrado a las 8:55 p. m., generó preocupación entre los residentes de la provincia.

El reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó una magnitud de 4.8 y ubicó el epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Tonosí. El registro disponible en la plataforma municipal SismoLive Panamá consigna una magnitud de 4.5 y sitúa el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de esa localidad.

Alexander Guardado, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), pidió a la población conservar la calma y seguir los avisos de la institución y de los estamentos de seguridad. Al referirse a una eventual evacuación, recomendó “ponerse en los lugares que usted ha identificado como lugares seguros”.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Sinaproc reiteró la importancia de identificar esos espacios con anticipación, tanto dentro como fuera de las viviendas, y de evitar las estructuras que presenten daños.

Con información de Nathali Reyes.