Los delincuentes sustrajeron el cableado de cobre y aluminio de las instalaciones, lo que dejó sin agua potable a cientos de familias. En un primer incidente, también se llevaron la bomba utilizada para extraer el agua.

Chiriquí/Cientos de familias de la comunidad de Montilla, en San Pablo Nuevo de David, provincia de Chiriquí, quedaron sin suministro de agua luego de que sujetos desconocidos ingresaran por segunda ocasión a las instalaciones del acueducto comunitario y robaran parte de sus equipos y estructuras.

En este último hecho, los responsables sustrajeron los cables de cobre y aluminio, lo que provocó la interrupción del servicio y ocasionó daños económicos a la comunidad. Marcelino Vega, residente del sector, señaló que se trata del segundo ataque contra estas instalaciones de uso comunitario y pidió que los responsables sean identificados y respondan por los daños causados.

Según los residentes, durante el primer robo los delincuentes se llevaron la bomba utilizada para la extracción del agua. En esta ocasión, sustrajeron todo el cableado de cobre y aluminio, lo que agravó las afectaciones al acueducto.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables. Las diligencias también buscan establecer si existe alguna relación con la captura, durante el pasado fin de semana, de varias personas a quienes se les encontraron piezas de cobre.

Con información de Demetrio Ábrego.