La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ángela Laguna, señaló que la educación superior enfrenta el reto de actualizar sus programas académicos, fortalecer la investigación científica y atender las deficiencias en lectura comprensiva y matemáticas de los estudiantes que ingresan a las universidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La educación superior en Panamá enfrenta el desafío de mantener su oferta académica alineada con las necesidades del mercado laboral y los sectores estratégicos de la economía. Para responder a estos cambios, las universidades deben actualizar sus planes de estudio, fortalecer la investigación científica y preparar profesionales con competencias para desempeñarse en áreas emergentes.

Así lo planteó Ángela Laguna, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y presidenta del Consejo de Rectores de Panamá, durante una entrevista a este medio, en la que abordó los retos de la formación universitaria y las carreras que requiere el país.

Laguna explicó que las universidades deben mantener una relación constante con las empresas, la industria y los laboratorios de investigación, a fin de identificar las necesidades de personal especializado. Como parte de esa respuesta, mencionó la reciente aprobación de las carreras de Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Química.

La rectora señaló que la actualización de la oferta académica es un reto permanente, debido a que las necesidades del mercado cambian con el tiempo. Aunque algunas profesiones tradicionales, como la ingeniería civil y el derecho, mantienen su importancia, las universidades también deben anticiparse a nuevas demandas.

En ese sentido, advirtió que formar profesionales requiere planificación, dado que preparar a una persona para ejercer una determinada carrera puede tomar entre tres y cuatro años. Por ello, consideró necesario contar con planes de estudio que permitan realizar ajustes con mayor agilidad y responder oportunamente a los cambios del entorno.

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Inteligencia artificial y carreras interdisciplinarias

Al referirse a las profesiones vinculadas con las nuevas tecnologías, Laguna destacó que la inteligencia artificial tiene aplicaciones en distintas áreas del conocimiento. Por esa razón, señaló que las carreras actuales requieren cada vez más la integración de varias disciplinas. Como ejemplo, mencionó la bioinformática, un campo que combina conocimientos de distintas áreas y que refleja la necesidad de una formación interdisciplinaria.

La rectora también reconoció que las universidades deben atender las deficiencias académicas con las que algunos estudiantes llegan después de graduarse de los colegios. Entre las principales dificultades identificadas, mencionó la lectura comprensiva y las matemáticas.

Laguna agregó que las interrupciones en el proceso educativo, por distintos motivos, pueden afectar el rendimiento de los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Ante esta situación, las instituciones deben implementar programas de nivelación y reforzamiento, lo que representa inversiones adicionales. Desde la UTP, explicó, se desarrollan iniciativas de apoyo académico y socioafectivo para ayudar a los estudiantes a alcanzar las competencias necesarias para avanzar en sus carreras.

Si no sabes leer, aunque vayas para la tecnológica (UTP), que es de números, esta es una necesidad muy importante y ya está demostrado que precisamente el abuso de las pantallas y la tecnología ha mermado sobre esas capacidades. — Ángela Laguna - Presidenta del Consejo de Rectores de Panamá

Investigación científica y cooperación entre universidades

En cuanto a la investigación científica, Laguna reconoció que Panamá ha registrado avances durante los últimos 10 a 15 años, aunque considera que el país todavía está lejos del nivel que debería alcanzar. En ese proceso, destacó el papel de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) como aliado de las universidades.

También señaló que el Consejo de Rectores de Panamá mantiene entre 10 y 15 comisiones de trabajo, enfocadas en temas como investigación, desarrollo sostenible, salud mental e inclusión. Estas instancias permiten que las universidades compartan sus fortalezas y desarrollen iniciativas de manera conjunta.

La rectora mencionó, además, el encuentro interuniversitario folclórico organizado durante el mes de la patria como un espacio para fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior. En la actividad participan universidades oficiales y particulares, entre ellas la UTP, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Ganexa, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit), ISAE, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (Ulasex) y ADEN University.

La también ingeniera civil indicó que este tipo de iniciativas también contribuye a estrechar las relaciones de cooperación entre las universidades, necesarias para afrontar los desafíos de la educación superior.