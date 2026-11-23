Gerardo Bosques obtuvo el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez con la obra Inexactitudes, mientras que Leadimiro González ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Hersilia Ramos de Argote con Había una vez.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunció a los ganadores de las ediciones 2026 del Premio Nacional de Cuento José María Sánchez y del Premio Nacional de Literatura Infantil Hersilia Ramos de Argote, dos certámenes que reconocen la creación literaria panameña.

En el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez, el jurado seleccionó la obra Inexactitudes, presentada bajo el seudónimo Cruz Mena. Tras la apertura de la plica, se identificó como autor al escritor panameño Gerardo Bósquez.

En su veredicto, los evaluadores destacaron la construcción de una propuesta literaria centrada en la fragilidad de la memoria, la subjetividad de las experiencias y la dificultad de establecer verdades definitivas sobre los acontecimientos y los personajes. También resaltaron la precisión del lenguaje, la economía de los recursos narrativos y la capacidad del autor para otorgar significado a los objetos y a situaciones de la vida cotidiana.

El jurado valoró, además, el uso de la ambigüedad y la sugerencia, elementos que permiten al lector participar en la construcción de sentidos y explorar distintas interpretaciones. Bósquez es autor de los libros Postulados Contradictorios y Cosas que Caen. El certamen es organizado por la UTP y cuenta con el auspicio de una empresa privada. Se realiza desde 1996 en homenaje al escritor bocatoreño José María Sánchez.

Te podría interesar: Inteligencia artificial y liderazgo: los aprendizajes de los ganadores del Concurso Nacional de Oratoria 2026

Premio a la literatura infantil

Por otra parte, el Premio Nacional de Literatura Infantil Hersilia Ramos de Argote 2026 fue otorgado a Había una vez, presentada bajo el seudónimo El Ciempiés Yeyé. Su autor es el periodista y escritor panameño Leadimiro González. El jurado, integrado por Eyra Harbar, Ronald Medina y Gilma Romero, señaló en su acta que la obra «es una historia que contiene otras historias», debido a su estructura de relatos independientes conectados con una narración principal.

Los evaluadores también destacaron la manera en que el libro recrea la tradición oral y la narración de cuentos mediante una estructura literaria que da paso a distintos mundos e historias. Asimismo, consideraron que la propuesta sobresalió por su forma de narrar y la solidez de su construcción. González ha publicado obras como Bajo el calor del fuego, Cuando conversé con ellos, El contador de estrellas, La ola y La tierra de los sueños.

El Premio Nacional de Literatura Infantil Hersilia Ramos de Argote fue creado en 2010 para promover la producción literaria dirigida a niños y rendir homenaje a la educadora y escritora panameña. Desde entonces, sus convocatorias se alternan entre los géneros de cuento y poesía. Con estos reconocimientos, ambos certámenes distinguen nuevas obras de autores nacionales y contribuyen a visibilizar la producción literaria panameña.