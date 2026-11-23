Tras meses de preparación e investigación, los jóvenes que destacaron en la edición 2026 compartieron sus experiencias, los aprendizajes adquiridos y sus expectativas de cara al futuro. Guadalupe Avilés, representante de Panamá Oeste, obtuvo el primer lugar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Guadalupe Avilés, representante de la provincia de Panamá Oeste, obtuvo el primer lugar del Concurso Nacional de Oratoria 2026, una experiencia que describió como el resultado de meses de preparación, estudio y trabajo en equipo.

La estudiante del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany reconoció que, aunque el resultado todavía le parecía difícil de asimilar, el acompañamiento de su asesora fue fundamental para alcanzar el triunfo. "Ser un equipo es la clave. Alcanzar el éxito lo es todo cuando se tiene equipo, convicción y un propósito claro", expresó Avilés durante una entrevista en Noticias AM.

El colegio al que pertenece ha conseguido primeros lugares en otras ediciones del certamen, específicamente en 2018 y 2022, además de este año. Para la joven, la preparación y la constancia son elementos determinantes en ese desempeño. Otros de los jóvenes que participaron también destacaron el esfuerzo que implicó llegar a la final. Camila Ruíz, por ejemplo, señaló que el concurso representó el cumplimiento de un sueño y que su familia se siente orgullosa del trabajo realizado durante varios meses.

La estudiante también resaltó la formación recibida en la Academia Nacional de Oratoria, donde adquirieron conocimientos sobre proyección, lenguaje y contenido. Aunque reconoció que cumplir con las clases y las demás responsabilidades no fue sencillo, consideró que el proceso contribuyó a su crecimiento personal. Uno de los ejes de esta edición fue la inteligencia artificial y su impacto en la transformación de la sociedad.

Sobre este tema, Dulce Velásquez, ganadora del segundo lugar, explicó que las capacitaciones recibidas durante la preparación les permitieron conocer mejor esta tecnología y utilizarla como apoyo en sus investigaciones y en la elaboración de sus discursos.

Manifestó que la inteligencia artificial no debe entenderse únicamente como una máquina, sino también como una herramienta que puede contribuir a que la humanidad impulse nuevos cambios. La experiencia también abrió espacio para que los jóvenes reflexionaran sobre sus aspiraciones profesionales y el papel que pueden desempeñar en la sociedad.

Por su parte, Avilés manifestó su interés en estudiar oncología y convertirse en médica para continuar contribuyendo al país. Asimismo, señaló que los jóvenes tienen la responsabilidad de participar en los procesos de transformación y trabajar por el progreso nacional. Nilo Murillo, otro de los participantes entrevistados, destacó el compromiso y la disciplina que exige el certamen.

Expresó que cada uno de los jóvenes tuvo que asumir el reto de prepararse y mantener la determinación durante el proceso. Los participantes también aprovecharon para enviar un mensaje a otros jóvenes interesados en formar parte del concurso.