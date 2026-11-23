Ciudad de Panamá/El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, proyecta culminar en marzo de 2027 el plan nacional de reconstrucción de las viviendas destruidas tras el sismo en Panamá del pasado 9 de octubre. Aunque reconoce la complejidad logística de ejecutar miles de obras simultáneas, asegura que ya están en proceso de contratación formal entre 3.000 y 3.500 soluciones habitacionales.