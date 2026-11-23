El jefe de Epidemiología del Minsa informó que se acumulan 6,412 casos de malaria hasta la semana epidemiológica 43. De los pacientes identificados en el contexto del brote, 11 abandonaron el tratamiento y otros 27 no han podido ser localizados. Además, Panamá registra más de 13,500 casos de dengue y 22 defunciones por esta enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá acumula 6,412 casos de malaria hasta la semana epidemiológica 43, mientras las autoridades sanitarias mantienen acciones para contener la transmisión de la enfermedad y localizar a pacientes que no han completado o iniciado el tratamiento.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Pablo González, explicó que los casos se concentran principalmente en zonas endémicas como Guna Yala y Panamá Este, que reúnen cerca del 50% del total. También se han reportado contagios en Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. El especialista explicó que la hipótesis principal sobre el origen del brote identificado en los alrededores de Merca Panamá apunta a una persona procedente de una zona endémica que habría llegado enferma y sin recibir tratamiento.

Según el funcionario, se trataría de un trabajador informal que pernoctaba en las inmediaciones del área comercial, específicamente en tuberías ubicadas debajo de un puente. Al permanecer expuesto a las picaduras del mosquito Anopheles, pudo convertirse en un foco de transmisión de la enfermedad. El funcionario aclaró que Merca Panamá no es, por sí mismo, el origen del problema.

Explicó que la movilización de comerciantes y trabajadores que permanecen varios días en el sector pudo favorecer la exposición al mosquito y la posterior aparición de casos en otras comunidades. González indicó que, por el momento, el brote se mantiene circunscrito al corregimiento de Ancón. Como medida preventiva, las autoridades han recomendado evitar la exposición innecesaria a zonas boscosas, mientras se desarrollan acciones de control vectorial, limpieza y nebulización en los alrededores de Merca Panamá.

Minsa busca a pacientes que abandonaron el tratamiento

Uno de los principales desafíos de las autoridades sanitarias es localizar a las personas diagnosticadas que no han completado el tratamiento o que todavía no han podido ser ubicadas. Informó que 11 pacientes abandonaron el tratamiento y otros 27 no han podido ser localizados. Esta situación preocupa a las autoridades porque, si no reciben la medicación correspondiente, pueden mantener la infección y contribuir a la continuidad de la transmisión.

Para dar con estas personas, el Minsa mantiene una coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y los municipios. También se establecieron mecanismos de identificación en Merca Panamá, debido a que algunos pacientes han proporcionado nombres, direcciones y números telefónicos falsos. El funcionario explicó que, inicialmente, los casos identificados correspondían principalmente a trabajadores informales que pernoctaban en los alrededores del área comercial.

Sin embargo, en una segunda fase también se han detectado comerciantes y personas que participan en las actividades logísticas del lugar y que se desplazan hacia otras comunidades. El tratamiento utilizado actualmente tiene una duración de siete días e incluye una combinación de cloroquina y primaquina. A su vez, advirtió que algunos pacientes comienzan a sentirse mejor después de tres días y suspenden por cuenta propia la medicación, lo que puede impedir la eliminación completa del parásito.

En esos casos, la infección puede persistir y provocar nuevas manifestaciones de la enfermedad. El especialista señaló que, ante determinadas recaídas, puede ser necesario extender el tratamiento hasta 14 días. Añadió que entre el 30 % y el 40 % de las infecciones por Plasmodium vivax pueden presentar recaídas de forma natural. El Minsa también ha reportado pacientes que han requerido hospitalización. Según González, entre 11 y 17 personas han necesitado atención hospitalaria, principalmente durante la etapa inicial del brote.

El jefe de Epidemiología confirmó que existe una muerte bajo investigación que podría estar relacionada con la malaria. Se trata de uno de los primeros trabajadores informales identificados en los alrededores de Merca Panamá. El caso fue remitido a Medicatura Forense para determinar si la enfermedad estuvo vinculada con el fallecimiento. González indicó que el Ministerio Público informó que los resultados podrían tomar tiempo y que las autoridades sanitarias esperan compartir la conclusión cuando esté disponible. Por el momento, no se ha confirmado que la malaria haya causado esta muerte.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria?

Entre las principales manifestaciones de la enfermedad están los escalofríos, la sudoración, la fiebre, el dolor de cabeza y la debilidad general. González recomendó que quienes hayan estado expuestos a zonas endémicas y presenten estos síntomas acudan de inmediato a una instalación de salud para realizarse una prueba rápida de diagnóstico (PDR) o una gota gruesa, procedimientos que permiten identificar el parásito en la sangre.

El funcionario también explicó que la prevención de la malaria requiere medidas distintas a las utilizadas contra el dengue. Mientras el mosquito transmisor del dengue suele reproducirse en recipientes con agua acumulada, el Anopheles está asociado a ambientes boscosos. Por ello, recomendó utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y repelente cuando se visiten estas áreas, además de evitar la exposición innecesaria mientras se desarrollan las acciones de control.

El Minsa espera contener la cadena de transmisión en un periodo aproximado de seis semanas, aunque González señaló que esto dependerá de un trabajo intensivo y de la cooperación de los pacientes que todavía no han podido ser localizados. El funcionario también informó que el país acumula más de 13,574 casos de dengue y que la cifra de fallecimientos llegó a 22, luego de que la semana anterior se notificara una nueva defunción.

Ante el incremento de contagios, reiteró el llamado a eliminar los criaderos del mosquito transmisor mediante la limpieza de los alrededores de las viviendas, la disposición adecuada de la basura y la revisión de recipientes utilizados para almacenar agua. El epidemiólogo advirtió que estos depósitos pueden convertirse en criaderos cuando no se mantienen debidamente tapados y limpios. También recordó que el dengue puede evolucionar hacia formas graves y causar la muerte.