El ministro Julio Moltó informará a la empresa Minera Panamá sobre el inicio de un proceso de consulta pública.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, junto a su equipo de trabajo, sostendrá una reunión con representantes de Minera Panamá, hoy lunes 23 de noviembre.

El encuentro entre el MICI y Minera Panamá tiene como objetivo formalizar lo anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, respecto al inicio de un proceso de consulta pública y participación ciudadana, amparado en el marco del Acuerdo de Escazú.

El Ministerio de Comercio recalcó que "la cita es de carácter estrictamente informativo" y que "no representa el inicio de una negociación con la empresa", sino la comunicación formal de un proceso de escucha y diálogo con los panameños de todo el país, asegurando el acceso a la información y la transparencia.

El pasado 16 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el gobierno iniciará un proceso de conversaciones formales con la empresa Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mejores beneficios para el país, y así poner en marcha el plan de cierre ordenado de la mina que operaron en Donoso, como lo recomendó la Comisión Interministerial de alto nivel.

Cinco pilares condicionan el proceso

Durante la reunión, el ministro Moltó reiterará que cualquier eventual avance sobre el tema estará sujeto al cumplimiento de cinco condiciones básicas:

Propiedad de los recursos naturales: Los minerales son de Panamá y pertenecen al Estado panameño.

Los minerales son de Panamá y pertenecen al Estado panameño. Máximo beneficio para Panamá: Garantizar mayores recursos económicos para el país, más empleos para los panameños y oportunidades de desarrollo social.

Garantizar mayores recursos económicos para el país, más empleos para los panameños y oportunidades de desarrollo social. Soberanía nacional: Corresponde exclusivamente al Estado ejercer su autoridad sobre el territorio nacional, incluyendo sus espacios terrestres, marítimos y aéreos.

Corresponde exclusivamente al Estado ejercer su autoridad sobre el territorio nacional, incluyendo sus espacios terrestres, marítimos y aéreos. Protección ambiental: Cumplir con altos estándares ambientales, sujetos a mecanismos efectivos e independientes de fiscalización y verificación.

Cumplir con altos estándares ambientales, sujetos a mecanismos efectivos e independientes de fiscalización y verificación. Respeto a la Constitución: Cualquier decisión deberá ajustarse estrictamente a la Constitución Política de la República y a las leyes vigentes.

El Ministerio de Comercio e Industrias indicó que esta reunión no implica una decisión definitiva sobre el futuro de la mina. El propósito central es abrir un mecanismo participativo para escuchar a la ciudadanía antes de tomar cualquier determinación.