El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que la comisión interministerial se sentará con la empresa desde este próximo lunes tras año y medio de análisis técnico sobre el proyecto en Donoso.

Ciudad de Panamá/Las conversaciones formales entre el Gobierno Nacional y la empresa Cobre Panamá para definir el futuro de la mina de cobre en Donoso arrancarán este próximo lunes, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Según explicó el titular del MEF, la primera reunión está siendo coordinada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien preside la comisión interministerial junto a los despachos de Ambiente y Economía.

Chapman destacó que el Ejecutivo no llega a esta mesa con una hoja en blanco, ya que el equipo lleva cerca de año y medio estudiando a fondo la minería metálica y el caso específico de este yacimiento, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez que en procesos anteriores.

Para el ministro Chapman, el hecho de que la contraparte haya aceptado sentarse a dialogar tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino representa una aceptación tácita de las condiciones que Panamá ha declarado como puntos innegociables.

Entre estas líneas rojas figuran el cumplimiento estricto de la Constitución y del fallo de la Corte Suprema de Justicia, una protección ambiental de primer orden mundial y una participación económica para el país muy superior a la del contrato declarado inconstitucional en 2023.

Cierre autofinanciado y sin pasar por la Asamblea

El objetivo central de este acercamiento es explorar una reactivación temporal que permita generar los recursos necesarios para costear un cierre ordenado y definitivo de la mina, sin prórrogas ni extensiones, evitando así que los panameños tengan que pagar esa factura con fondos públicos.

Chapman aclaró además que, si se alcanza un entendimiento, la operación no requerirá de un contrato ley aprobado por la Asamblea Nacional. Amparado en la Constitución Política, el ministro Chapman sostuvo que el Estado panameño es el dueño de los recursos minerales y no necesita firmar un contrato consigo mismo para explotarlos, por lo que la figura jurídica se definirá durante las conversaciones bajo términos y condiciones claras.

Finalmente, Chapman reiteró que ninguna decisión se tomará a espaldas del país. Antes de cerrar cualquier acuerdo, todas las alternativas y planteamientos serán sometidos a un amplio proceso de participación ciudadana —tanto digital como presencial en distintas comunidades—, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de Escazú.