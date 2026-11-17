La empresa minera en su comunicado aseguró que participará de forma constructiva en este proceso anunciado por el presidente José Raúl Mulino.

Ciudad de Panamá/La minera First Quantum Minerals respondió al anuncio oficial del gobierno panameño con un comunicado este martes 17 de noviembre y confirmó su disposición para iniciar conversaciones formales de cara a un "nuevo acuerdo" sobre la mina Cobre Panamá.

La empresa minera en su comunicado aseguró que participará de forma constructiva en este proceso anunciado por el presidente José Raúl Mulino.

A través de un comunicado oficial, First Quantum Minerals reconoció que cualquier entendimiento futuro debe regirse estrictamente por los cinco principios constitucionales y de soberanía definidos por el Ejecutivo.

Los cinco pilares del diálogo oficial

El pasado anuncio del mandatario Mulino estableció las bases que condicionan el futuro de la operación minera en Donoso, centradas en la protección de los intereses nacionales. Ante esto, First Quantum ratificó que las negociaciones se basarán en:

Propiedad de los recursos: Reconocer formalmente que los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá.

Reconocer formalmente que los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá. Beneficio económico: Garantizar que el país obtenga el máximo provecho financiero, con impactos positivos reflejados en todo el territorio nacional.

Garantizar que el país obtenga el máximo provecho financiero, con impactos positivos reflejados en todo el territorio nacional. Soberanía nacional: Asegurar que ninguna empresa privada tome decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.

Asegurar que ninguna empresa privada tome decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño. Protección ambiental: Cumplir con los estándares más estrictos, respaldados por controles rigurosos, supervisión independiente y acceso a la información pública.

Cumplir con los estándares más estrictos, respaldados por controles rigurosos, supervisión independiente y acceso a la información pública. Respeto a la ley: Someter cualquier eventual pacto al pleno cumplimiento de la Constitución y el marco jurídico del país.

Participación ciudadana y proyecciones de empleo

La empresa minera también respaldó la implementación de un proceso de participación ciudadana, el cual se desarrollará de forma paralela a las conversaciones formales y antes de concretar cualquier entendimiento definitivo. Según la compañía, esto permitirá que la población acceda a información clara y transparente.

Asimismo, la First Quantum Minerals destacó que una solución sostenible debe aportar estabilidad a largo plazo y beneficios tangibles. En esa línea, estiman que una potencial reactivación de la mina Cobre Panamá podría generar unos 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, además de dinamizar la economía local mediante oportunidades de negocio para cerca de 2,000 proveedores registrados.

En materia ecológica, la empresa señaló que las acciones de mitigación derivadas de la auditoría ambiental de SGS Global ya fueron incorporadas a su protocolo de cumplimiento, reiterando su compromiso con la gestión responsable y el monitoreo transparente del proyecto en conjunto con el gobierno.