El gremio considera que el diálogo representa un paso necesario para buscar una solución al futuro de la mina en Donoso. Señala que un eventual acuerdo podría generar empleos, ingresos fiscales y reactivar la actividad económica.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) manifestó su respaldo a la decisión del Órgano Ejecutivo de autorizar el inicio de conversaciones formales con Cobre Panamá, con el propósito de explorar un acuerdo que permita definir el futuro de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

En un comunicado divulgado este lunes 16 de noviembre, el gremio calificó la decisión como un paso responsable, necesario y coherente para abordar institucionalmente una situación compleja y buscar una solución que proteja el interés nacional, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Camipa explicó que la decisión se sustenta en las recomendaciones de la Comisión Interministerial, integrada por los ministerios de Comercio e Industrias, Ambiente, Economía y Finanzas, así como en los resultados de la auditoría integral realizada por SGS.

La organización aclaró que el anuncio representa el inicio de un proceso de negociación y no una reactivación de la operación minera. Precisó que cualquier eventual reapertura dependerá de que se alcance un acuerdo transparente, jurídicamente sólido y sujeto a los más altos estándares técnicos, ambientales, sociales y de gobernanza.

Empleos e ingresos fiscales entre los posibles beneficios

Camipa señaló que, de concretarse un acuerdo bajo esas condiciones, Panamá podría recuperar importantes beneficios económicos y sociales, entre ellos:

Reactivación de miles de empleos directos e indirectos , especialmente en las comunidades y provincias vinculadas con el proyecto.

, especialmente en las comunidades y provincias vinculadas con el proyecto. Generación de ingresos fiscales significativos para el Estado. Como referencia, indicó que durante 2023 la operación aportó más de US$500 millones al país.

al país. Recuperación de una parte sustancial de las exportaciones de bienes, tomando en cuenta que las exportaciones mineras alcanzaron entre el 75 % y el 78 % del total del país .

. Reactivación de empresas proveedoras, contratistas y mipymes vinculadas con la cadena de valor minera.

Fortalecimiento de la actividad económica en Colón, Coclé y otras provincias relacionadas con la operación.

Una señal positiva para la confianza, la seguridad jurídica y la inversión nacional e internacional.

Piden transparencia y supervisión

La Cámara Minera también respaldó los principios establecidos por el presidente de la República para orientar las conversaciones y consideró indispensable que estos se reflejen de manera efectiva y verificable en cualquier acuerdo.

En ese sentido, planteó que una eventual reactivación debe desarrollarse bajo mecanismos de supervisión, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, con el propósito de proteger el interés nacional y fortalecer la confianza pública.

El gremio, presidido por Severo Sousa, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, la academia, las comunidades, el sector privado y la sociedad civil, mediante aportes técnicos y experiencia sectorial.

Finalmente, sostuvo que Panamá tiene la oportunidad de transformar una situación compleja en un nuevo modelo de gestión minera que permita conciliar el aprovechamiento responsable de los recursos minerales con el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar de las futuras generaciones.