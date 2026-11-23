Malaria en Panamá: autoridades buscan romper la cadena de contagio en medio de la alerta sanitaria

El jefe de Epidemiología del Minsa informó que se acumulan 6,412 casos de malaria hasta la semana epidemiológica 43. De los pacientes identificados en el contexto del brote, 11 abandonaron el tratamiento y otros 27 no han podido ser localizados. Además, Panamá registra más de 13,500 casos de dengue y 22 defunciones por esta enfermedad.