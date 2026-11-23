Más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron estas amenazas, precisó en un comunicado.

Fráncfort, Alemania/Cientos de escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba por correo electrónico, anunció este lunes la policía, que descarta un "peligro concreto", después de una ola de falsas alarmas de este tipo en colegios de toda Europa durante las últimas semanas.

Más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron estas amenazas, precisó en un comunicado. La policía del estado de Turingia, en el este, también dio cuenta de "numerosas" amenazas de atentados con bomba en los centros educativos de la región que se cree que carecen de credibilidad.

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