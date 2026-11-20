Rusia acusa al rapero de estar implicado en una operación de contrabando de drones destinados a ser utilizados en un ataque ucraniano, señaló.

Copenhague, Dinamarca/Los servicios de inteligencia daneses (PET) anunciaron este viernes que sospechan que Rusia ha planeado el asesinato de un rapero ucraniano, que debía haberse cometido durante un concierto en las afueras de Copenhague con la ayuda de una banda criminal local.

"El caso muestra (...) que los servicios de inteligencia rusos intentaron llevar a cabo una ejecución en Dinamarca", dijo el jefe de PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, en rueda de prensa.

Rusia acusa al rapero de estar implicado en una operación de contrabando de drones destinados a ser utilizados en un ataque ucraniano, señaló. "El PET estaba, por lo tanto, atento a su seguridad cuando llegó a Dinamarca", explicó Rasmus Kieffer-Kristensen.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre. Según la prensa danesa, se trata del rapero Kyivstoner, con nacionalidad ucraniana y estadounidense. "Estimamos que la ejecución debía tener lugar esa misma noche, con motivo de un concierto que la persona objetivo debía dar", destacó Kieffer-Kristensen.

Poco antes del concierto, tres personas fueron interceptadas en un coche cercano. La incautación del vehículo permitió encontrar armas de fuego y cuchillos. Dos personas fueron acusadas el viernes de intento de asesinato y de haber ayudado a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca.

Están vinculadas a la banda Loyal to Familia (LTF), prohibida desde 2021. Este caso deja a la vista "una Rusia cada vez más agresiva y dispuesta a asumir riesgos", insistió Kieffer-Kristensen.