El pronóstico contempla temperaturas máximas de hasta 35 °C en el Pacífico y niveles de radiación UV-B entre muy altos y extremos. Se esperan chaparrones aislados en sectores de la Cordillera Central y el occidente de Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registrará condiciones mayormente secas y calurosas, alternadas con chaparrones aislados de corta duración, de acuerdo con el pronóstico meteorológico; así lo dio a conocer este lunes el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En la vertiente del Caribe se espera poca cobertura nubosa durante la madrugada y la mañana, sin lluvias significativas. Para la tarde y noche se prevén precipitaciones aisladas, principalmente en sectores de la Cordillera Central.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones serán estables durante las primeras horas del día, con cielo parcialmente nublado a despejado. Sin embargo, en horas de la tarde y noche podrían registrarse aguaceros de corta duración en el occidente de la provincia de Chiriquí. En el resto de esta vertiente predominará el ambiente caluroso, aunque no se descartan chaparrones muy aislados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 20 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 23 °C y 26 °C. En cuanto a las máximas, se esperan valores de 31 °C a 35 °C en el Pacífico, de 30 °C a 33 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en la Cordillera Central. Los vientos en el Caribe serán de componente noroeste y noreste, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

En el Pacífico predominarán flujos del noroeste, noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.60 y 1.10 metros de altura, con periodos de seis a siete segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.80 y 1.30 metros, con periodos de 14 a 18 segundos. Por otro lado, los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre niveles muy altos y extremos, con valores de 8 a 11 o más en el país.