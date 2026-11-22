La institución recordó que su personal está debidamente identificado y no está autorizado a realizar cobros directos durante las inspecciones.

Provincia de Veraguas./El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre estafas en las que personas se hacen pasar por funcionarios de la institución para exigir dinero a comercios, restaurantes, clínicas y otros establecimientos que reciben inspecciones sanitarias periódicas.

Alex Sánchez, jefe regional de Salud Pública de Veraguas, reiteró que los funcionarios deben estar debidamente identificados y que no realizan cobros directamente en los locales inspeccionados.

“Se les vuelve a hacer el llamado recordando que los funcionarios que van a hacer inspecciones siempre estarán identificados; ningún funcionario está autorizado para hacer cobros directos en los locales, si tienen dudas con respecto al procedimiento, contactar a la regional de salud y no efectuar pagos”, indicó Sánchez.

El funcionario pidió a los comerciantes no caer en este tipo de engaños, al señalar que estas situaciones ya se han registrado en varias ocasiones.

Sánchez explicó que, tras la inspección, el personal entrega un acta con los resultados de la evaluación. En caso de que corresponda una sanción, el establecimiento es citado a la sede regional o al centro de salud para realizar el pago de la multa.

Ante cualquier duda, recomendó contactar directamente a las autoridades de Salud, evitar transferencias o pagos a personas que se presenten como inspectores y, si han sido víctimas de este tipo de estafa, acudir al Ministerio Público para interponer la denuncia.

Con información de Ney Castillo.