La actividad se realizó este domingo 22 de noviembre en la Cinta Costera.

Ciudad de Panamá./La Cinta Costera fue escenario este domingo del Caminatón 2026 ‘Pasos de Esperanza’, una actividad organizada por el Despacho de la Primera Dama, a beneficio del Instituto Oncológico Nacional (ION).

La iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, motivando a la población a realizarse sus controles médicos y acudir a tiempo a las revisiones.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó que esta actividad se realiza anualmente como un espacio para sensibilizar sobre la enfermedad y apoyar a los pacientes que enfrentan esta lucha.

“Esta caminata la hacemos todos los años, para crear conciencia sobre el cáncer, para que sepan que no están solos, y también para el aporte que vamos a darle al Oncológico con la venta de los suéteres”, expresó Cohen de Mulino.

Agregó que la prevención y los chequeos médicos deben formar parte de la conciencia de la población, sin importar la fecha.

“No hay fechas ni momentos para no hacerse la revisión, es parte de la conciencia que queremos dar ante la revisión temprana”, señaló.

La caminata también busca sumar apoyo económico al Instituto Oncológico Nacional mediante la venta de suéteres alusivos a la actividad, como parte del respaldo a la atención de pacientes con cáncer.