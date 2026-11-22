Detrás de cada interpretación hay instructores que acompañan ese proceso, corrigen errores y motivan a los nuevos talentos a no rendirse. Para ellos, aprender música también contribuye a desarrollar la disciplina y la responsabilidad.

Ciudad de Panamá/Cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico en honor a Santa Cecilia, patrona de quienes hacen de la música su pasión y su profesión.

Para algunos, la música representa una oportunidad de expresar lo que sienten a través de sus instrumentos, mientras que otros disfrutan cada etapa del aprendizaje, incluso cuando todavía se equivocan al seguir el compás. Lo importante, aseguran, es mantener el entusiasmo y amar lo que hacen.

En Panamá, esta fecha fue instituida en 1955 mediante la Ley 24 del 11 de febrero, que estableció el 22 de noviembre como día de descanso obligatorio e intransferible para los músicos que trabajan en el territorio nacional.

La celebración también permite mirar hacia el futuro, con niños y jóvenes que comienzan a descubrir el mundo de la música. Algunos disfrutan tocar instrumentos como el tenor y otros encuentran en los ensayos un espacio para desarrollar su creatividad, aprender y compartir con sus compañeros.

Aunque algunos todavía tienen dudas sobre si continuarán por este camino, reconocen que esta experiencia podría convertirse en parte de su futuro.

Detrás de cada interpretación hay instructores que acompañan ese proceso, corrigen errores y motivan a los nuevos talentos a no rendirse. Para ellos, aprender música también contribuye a desarrollar la disciplina y la responsabilidad.

Los instructores, además, hacen un llamado a los padres de familia para que apoyen a sus hijos cuando muestran interés por aprender a tocar un instrumento y desarrollar sus habilidades.

Hoy, entre ensayos, instrumentos y nuevas amistades, los jóvenes descubren algo importante: aprender a tocar un instrumento también es aprender a crecer.

Con información de Heady Leane Morán.

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