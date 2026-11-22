El Sinaproc avisa a la población sobre la alta incidencia solar entre el 23 y 25 de noviembre, debido a condiciones atmosféricas estables y un ambiente seco.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población la emisión de un aviso de prevención debido a la presencia de índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional.

El aviso estará vigente desde las 10:00 a.m. del lunes 23 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), se esperan condiciones atmosféricas estables, menor cobertura nubosa y un ambiente seco. Estos factores favorecerán una mayor incidencia de radiación solar en el país.

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Los niveles extremos de radiación se prevén en gran parte del territorio panameño. Por su parte, el norte de Veraguas, Colón Costa Abajo y la provincia de Darién registrarán índices muy altos durante estos días.

Ante este escenario, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para proteger la salud de la ciudadanía:

Evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Utilizar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo según las indicaciones del producto.

de amplio espectro y reaplicarlo según las indicaciones del producto. Usar sombreros de ala ancha, gafas con protección ultravioleta y ropa que cubra la piel.

Mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.

Buscar áreas de sombra y limitar las actividades físicas bajo el sol intenso.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre.

Sinaproc exhorta a seguir las indicaciones de las autoridades, recordando que la prevención es fundamental para proteger la salud y salvaguardar la vida.

En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional a los teléfonos 520-4426 y 520-4429.