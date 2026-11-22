Los hermanos Terán han demostrado su talento en el volante, aunque se encuentran en un etapa de aprendizaje

Panamá/El karting panameño ha tenido una temporada 2026 muy positiva, con un importante crecimiento que lo consolida tanto en el ámbito nacional como en las competencias internacionales.

Una nueva generación de niños ha comenzado a disfrutar la experiencia de competir en las válidas del Campeonato Nacional de Karting, organizado por Superkarts Panamá (SKAPA) en las instalaciones del Kartódromo del Autódromo Panamá.

Entre ellos destacan los hermanos Oscar Ricardo y Rafael Alejandro Terán, de apenas 9 y 6 años, quienes, aunque todavía están en plena etapa de aprendizaje, ya comienzan a demostrar sus habilidades al volante de un kart.

Los pequeños pilotos forman parte de una familia vinculada al automovilismo. Según cuenta su padre, Oscar Terán, de esa cercanía con los motores nació el interés de sus hijos por involucrarse en un deporte que exige disciplina y responsabilidad.

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"Están en fase de aprendizaje, igual que nosotros con su chasis, ya que este año corren en el equipo Energy Corse Panamá. Así que todo es adaptación, estudio y pruebas", comentó Terán padre, visiblemente emocionado por haber vivido durante esta temporada la experiencia de acompañarlos en sus primeras vueltas oficiales.

"Ellos practican otros deportes, como tenis, golf y jiu-jitsu, pero también muestran interés por los motores. Han estado entrenando y preparándose para las carreras bajo la guía del ingeniero Mauricio Rocha. Lo importante es que disfruten, den vueltas y ganen experiencia", agregó.

Actualmente, Óscar Ricardo compite en la categoría Micro Swift, mientras que Rafael Alejandro lo hace en la Micro U7. Ambos estudian en la Academia Interamericana de Panamá (AIP), donde combinan sus responsabilidades escolares con esta nueva aventura sobre ruedas.

Los hermanos Terán también han tenido la oportunidad de representar a Panamá en escenarios internacionales. Además, esta temporada consiguieron sus primeros reconocimientos deportivos, con sendos podios en el Campeonato Nacional de Karting.

"Los resultados no siempre se les han dado, pero han evolucionado enormemente. Siempre son pilotos que pelean los primeros puestos", destacó su padre.

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El cierre de temporada

El calendario nacional tendrá su tercera y cuarta fecha los días 4 y 5 de diciembre, en el nuevo kartódromo. Allí, los protagonistas no serán únicamente los pilotos consagrados, sino también los pequeños soñadores que, con casco y volante en mano, comienzan a escribir sus primeras historias en el automovilismo.

Aunque todavía es temprano para hablar de talentos consolidados, la pasión por los motores parece estar presente en la familia Terán.

"No sé si lo hacen porque su papá lo hace o porque en verdad les gusta. Eso solo con el tiempo lo sabremos", reflexionó Terán padre.

Para Oscar Ricardo y Rafael Alejandro, esta aventura no se trata solamente de ganar carreras, sino de disfrutar la emoción de competir y compartir cada experiencia junto a su familia.

El tiempo dirá si la pasión por la velocidad será un legado familiar o una elección propia. Por ahora, los hermanos Terán siguen acumulando kilómetros, aprendizaje y experiencias en una disciplina que comienza a conquistar sus sueños.

Información de Harmodio Arrocha