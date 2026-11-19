Carballeda y su equipo de trabajo buscarán poner al automóvil en condiciones para la próxima carrera.

Panamá/El piloto panameño David Carballeda confirmó la llegada a suelo patrio de su Mitsubishi EVO VI, luego de subir al podio en el circuito de Puebla, México.

"El auto ya se encuentra instalado junto a su equipo en el taller de Antonio Roquer para prepararlo y tenerlo listo para una nueva batalla del GT Challenge de Las Américas", informó el piloto chiricano.

Carballeda explicó que el equipo técnico, liderado por Antonio Roquer, ya trabaja en el vehículo para realizar los ajustes y mejoras necesarios de cara a la próxima competencia.

"Hay mucho trabajo por hacer y esperamos que nos alcance el tiempo para completar todo lo que precisamos. Hay que ajustar el auto y detallarlo para que vaya nítido para la gran final del GT Challenge", comentó.

El piloto panameño llega motivado a la última batalla de la temporada, con una misión clara: defender su título y mantenerse en la lucha por conquistar el tricampeonato de la categoría GTS Jr.

Te puede interesar: Béisbol U12 2026| Panamá entrena en República Dominicana y confirma a su primer abridor para el Premundial

El torneo

GT Challenge de Las Américas es un campeonato internacional de automovilismo de velocidad que reúne a pilotos y equipos de distintos países de Latinoamérica y el Caribe para competir con autos deportivos de alto rendimiento en diferentes autódromos de la región.

En pocas palabras, es una de las competencias de automovilismo más importantes de Centroamérica y el Caribe.

Participan vehículos de competición basados en modelos deportivos de marcas como:

Porsche.

Ferrari.

Lamborghini.

Audi.

Mercedes-AMG.

Chevrolet Corvette.

Mitsubishi, entre otros, según la categoría.

Te puede interesar: David Carballeda| Panameño y su equipo se instalan en México para próxima prueba del GT Challenge de las Américas

No son carros convencionales: están preparados para competir en pista, con modificaciones de motor, suspensión, frenos, aerodinámica y seguridad.

El campeonato se desarrolla durante varias fechas en diferentes países.

Los pilotos participan en entrenamientos y clasificaciones.

participan en entrenamientos y clasificaciones. Después disputan carreras en el circuito.

en el circuito. Los resultados otorgan puntos.

otorgan puntos. Al finalizar la temporada se determinan los campeones de las diferentes categorías.

Las principales categorías del campeonato son:

GTS: Autos GT de alto rendimiento, incluidos GT3.

Autos GT de alto rendimiento, incluidos GT3. GTS Junior: Vehículos de menor potencia, orientados a otra clase de competencia.

Vehículos de menor potencia, orientados a otra clase de competencia. GTS Light: Autos con especificaciones similares.

Autos con especificaciones similares. GTS Turbo: Vehículos deportivos con motores turbo.

Vehículos deportivos con motores turbo. Super V8: Autos con motores V8.

Información de Harmodio Arrocha

Te puede interesar: Liga MX | Conoce los partidos para este fin de semana en el fútbol mexicano donde juegan panameños