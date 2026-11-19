Los panameños Adalberto Carrasquilla con Pumas, Ismael Díaz con León y José Luis Rodríguez con Juárez llegan a jornadas definitorias en el fútbol mexicano.

México, México/El brasileño Juninho y el belga Hugo Cuypers, dos goleadores que empiezan a abrirse camino en México, se jugarán el fin de semana el pase a cuartos de final del Apertura, una instancia también soñada por el artillero venezolano Salomón Rondón.

A falta de que se juegue la decimoséptima y última fecha de la fase regular, hay cinco equipos clasificados a la ronda de los ocho mejores: Cruz Azul, Guadalajara y América -que definirán el liderato-, Toluca y Atlas.

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Los tres boletos restantes están al alcance de siete aspirantes: Santos (25 puntos), Monterrey (24), León (23), Pachuca (22), Tijuana (22), Pumas (21) y Querétaro (20).

El Pachuca se alista para la coronación como campeón de goleo de Rondón, tras un paso arrollador de 16 goles en 16 jornadas.

Su inmediato perseguidor es el mexicano Henry Martín, del América, con 11 anotaciones.

Para clasificar, el equipo del artillero histórico de la Vinotinto debe vencer el sábado como local al Toluca y esperar una derrota de León, Monterrey o Santos.

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Buen año de Juninho –

Ubicados en el undécimo lugar, los Pumas, (donde milita el panameño Adalberto Carrasquilla) aún podrían avanzar, pero necesitan una combinación de resultados: vencer al Monterrey y esperar las derrotas de Tijuana, Pachuca y León.

Los Pumas cuentan con el impulso ofensivo de Juninho, de 29 años, tercero de la tabla de goleo con nueve anotaciones.

“Si el equipo gana, yo gano”, dijo el brasileño, quien llegó a México a comienzos de año proveniente del Flamengo, equipo con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores de 2025.

En dos torneos de liga con los felinos, Juninho ha marcado 17 goles y por el momento ha hecho olvidar al anterior ídolo goleador del club, el argentino Juan Dinenno.

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Cuypers, a evitar el fracaso –

Uno de los fichajes más llamativos del Apertura 2026 fue la incorporación de Hugo Cuypers al Monterrey.

Cuypers decidió moverse a la Liga MX ya que el Chicago Fire de la MLS, su anterior equipo, contrató al astro polaco Robert Lewandowski.

“La competición mexicana es más fuerte que la MLS. Se juega mucho más al estilo europeo, con mayor intensidad”, consideró el belga, de 29 años, autor de seis goles en su primer torneo en México.

El Monterrey, séptimo de la tabla, depende de sí mismo y buscará su pase el sábado en casa ante los Pumas.

Los Rayados deben clasificar para justificar el millonario proyecto de reestructuración encomendado al entrenador argentino Matías Almeyda.

Monzón, esperanza de Crespo –

En el Atlas, ya clasificado, destaca otro goleador emergente: el argentino Florián Monzón, delantero surgido en Vélez Sarsfield que llegó este semestre al fútbol azteca.

Con cinco goles en 1124 minutos, Monzón es el mejor anotador de los Zorros.

Su entrenador, Hernán Crespo, lo define como “un delantero centro que aporta dinamismo, buen juego y gol”.

El viernes, el Atlas visitará al colista Juárez con la posibilidad de terminar en cuarto lugar.

Estupiñán y Carranza, destellos individuales –

El colombiano Óscar Estupiñán y el argentino Julián Carranza, por otro lado, han tenido destacadas actuaciones individuales en el Apertura, pese a las desastrosas participaciones de Juárez y Necaxa, respectivamente.

Los Bravos de Juárez (donde milita el panameño José Luis Rodríguez) son los colistas del torneo, pero Estupiñán es el sexto mejor anotador con ocho goles.

El atacante cafetero llegó a México en 2024 desde el Hull City inglés. Con 36 goles ya es el máximo anotador de los Bravos en primera división.

Quiero destacar “a mis compañeros, que hacen la mayoría del trabajo para dejarme en situaciones de cara a cara y con muy buenos centros”, dijo Estupiñán, de 29 años.

El Necaxa está en la decimoséptima posición, mientras el argentino Julián Carranza, de 26 años, ocupa el octavo lugar en la tabla de artilleros con siete dianas.

Antes de llegar a México a inicios de año para relanzar su carrera, Carranza jugó en Países Bajos, Inglaterra y la MLS con Inter Miami y Philadelphia Union, donde le llamaron King (Rey) Julián.