El delantero argentino del Atlético de Madrid se ha convertido en protagonista de una historia ficticia que circula entre los primeros jugadores de GTA 6.

Panamá/El fenómeno mundial de GTA 6 sigue generando conversación y, esta vez, el protagonista de una curiosa historia es el futbolista argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Una supuesta misión del esperado videojuego de Rockstar Games plantea un escenario tan extravagante como divertido: organizar un operativo para liberar al atacante de una prisión construida por el propio conjunto colchonero.

La misión, bautizada como 'Free the Spider', juega con el apodo de Álvarez, conocido como 'La Araña', y lleva la sátira del mercado de fichajes al universo de Grand Theft Auto.

En esta aventura ficticia, Jason recibe una llamada de un desconocido que le ofrece 500.000 dólares a cambio de rescatar a un futbolista argentino que permanece retenido contra su voluntad.

La historia da un giro cuando el protagonista descubre que el Atlético de Madrid habría construido una prisión subterránea debajo del estadio Metropolitano, con el objetivo de evitar que Julián Álvarez abandone la institución.

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Julián Álvarez y una fuga que termina con Simeone como rival

Para completar el desafío, el jugador debe infiltrarse en las instalaciones, superar tres controles de seguridad y localizar al delantero argentino, quien permanece encerrado en una celda bajo vigilancia permanente.

Sin embargo, la mayor sorpresa aparece cuando Jason consigue abrir la prisión. Julián se niega inicialmente a escapar porque todavía tiene contrato con el Atlético de Madrid.

La solución consiste en infiltrarse en las oficinas del club y destruir los documentos relacionados con su cláusula de rescisión. Solo después de cumplir ese objetivo comienza la verdadera fuga.

La misión alcanza su momento más cinematográfico con una persecución en helicóptero y un enfrentamiento final contra Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quien intenta impedir que su delantero consiga la libertad.

Al completar el desafío, aparece el mensaje 'THE SPIDER IS FREE' (La Araña es libre) y el jugador recibe la recompensa de 500.000 dólares.

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GTA 6 convierte el mercado de fichajes en una parodia

La historia utiliza la figura de Julián Álvarez para construir una parodia sobre los contratos, las cláusulas de rescisión y las dificultades que pueden rodear la salida de un futbolista de su equipo.

El argentino, una de las figuras del Atlético de Madrid, queda así convertido en protagonista de una aventura que mezcla fútbol, humor y el particular estilo de Grand Theft Auto.

La supuesta misión ha llamado la atención por la combinación de dos fenómenos de alcance mundial: Julián Álvarez y GTA 6. No obstante, se trata de una historia ficticia y no de una misión oficial confirmada por Rockstar Games.

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