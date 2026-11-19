Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá afrontará este jueves 19 de noviembre un importante desafío cuando se mida a Catar, anfitrión de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El encuentro se disputará en la cancha 2 Ibrahim Khalfan del complejo Aspire Zone, en Doha, donde los panameños tendrán enfrente a una selección catarí que contará con el respaldo de su afición y la motivación de inaugurar el campeonato ante su público. El pitazo inicial está programado para las 10:30 a.m., hora de Panamá (6:30 p.m. en Catar).

Ilusión

El equipo dirigido por Felipe Baloy llega a esta competición después de conseguir su clasificación como ganador de su grupo en las eliminatorias de Concacaf, disputadas en febrero pasado.

En aquella fase, Panamá mostró su capacidad ofensiva al conseguir tres victorias contundentes: 6-1 frente a Dominica, 6-0 ante Martinica y 4-1 contra Nicaragua. Estos resultados reflejan el potencial de una generación que buscará trasladar ese rendimiento al escenario mundialista.

Esta será la quinta participación de Panamá en una Copa Mundial Sub-17, después de sus experiencias en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.

Su mejor presentación se produjo en México 2011, cuando consiguió avanzar hasta los octavos de final. Ahora, con Baloy al frente, el combinado nacional intentará dar un paso adelante y demostrar su crecimiento frente a selecciones de diferentes regiones del mundo.

Uno de los nombres a seguir será el del mediocampista ofensivo Estevis López, futbolista que destaca por su habilidad con la pierna izquierda, capacidad de regate y desequilibrio individual. Sus condiciones pueden convertirse en un recurso importante para generar peligro en el último tercio del campo.

Defender la casa

Por su parte, la selección catarí, dirigida por el español Álvaro Mejía, afrontará su novena participación en una Copa Mundial Sub-17 y la segunda consecutiva como anfitriona del torneo.

El conjunto asiático buscará aprovechar el conocimiento de su entorno y el respaldo de sus aficionados para iniciar con tres puntos. Su mejor actuación histórica en esta competición fue el cuarto lugar conseguido en Italia 1991, mientras que en la edición de 2025 no logró superar la fase de grupos.

Entre sus futbolistas a observar aparece Dhiaeddine Benyatla, jugador de Al Gharafa, quien sobresale por su creatividad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar ocasiones de peligro. Su participación puede ser importante en las aspiraciones ofensivas del equipo anfitrión.

Gran oportunidad

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambas selecciones, especialmente porque sumar desde la primera jornada puede marcar el rumbo de sus aspiraciones de clasificación.

El Grupo A también está integrado por Egipto y Grecia, por lo que tanto Panamá como Catar saben que cada punto tendrá un valor especial en una fase de grupos que exigirá regularidad y concentración.

Para los dirigidos por Felipe Baloy, será fundamental mantener el orden defensivo, controlar los espacios y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en ataque. La velocidad, el desequilibrio individual y la efectividad frente al arco serán aspectos que podrían marcar diferencias ante un rival que intentará imponer condiciones desde el comienzo.

Además, Panamá tendrá que gestionar el ambiente de un partido inaugural en territorio catarí, donde el anfitrión buscará convertir el entusiasmo de su afición en un impulso futbolístico.