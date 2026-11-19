El elenco panameño entrenó en la víspera de su primer partido del torneo que será contra Puerto Rico

Panamá/La Selección de Béisbol U12 de Panamá espera el momento de su debut en el Premundial de la categoría el que está programado para realizarse del 20 al 27 de noviembre en Boca Chica, República Dominicana.

El equipo panameño realizó en la mañana de este jueves una sesión de entrenamiento en las instalaciones de IPL Academy. Elpidio Pinto, manager del colectivo canalero, precisó que la práctica se basó en el trabajo del pitcheo, la ejecución de ejercicios en el cuadro interior y práctica de bateo.

"Entrenamos bajo un sol radiante, que es lo que nos vamos a encontrar en los partidos", señaló Pinto en declaraciones a las redes sociales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

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Pinto explicó que el ensayo se caracterizó por el énfasis al trabajo de los lanzadores y a la continuación de la preparación física. Esos aspectos estaban a cargo de los instructores Francisco Baso y Ernesto Fosati.

"Logramos hacer un 'infield' completo. También hicimos un BP Live (práctica de bateo en vivo) en el que se ensayaron el toque de bola, el toque sorpresa, jugadas de 'hit and run'. Pudimos hacer unos 20 contactos y contamos con la participación de un lanzador zurdo y uno derecho para exponer a los bateadores a ambos ángulos", explicó.

Pinto indicó que la práctica duró apróximadamente una hora y en ella se permitió que los lanzadores alternaran sus envíos al plato entre rectas y curvas.

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"Esta práctica la hicimos para que los jugadores se quitaran el estrés y se familiarizaran con el terreno en el que jugaremos mañana", afirmó el manager.

Panamá debutará en el certamen el viernes 20 de noviembre cuando enfrente a Puerto Rico desde las 8:00 a.m. (hora panameña), lo que equivale a las 9:00 a.m. en el territorio dominicano.

"Tenemos previsto salir del hotel a las 6:30 a.m. (hora de República Dominicana) para jugar el partido a las 9:00 a.m. Nos toca madrugar, pero es una condición que tendrán todos los equipos. Esta vez nos toca a nosotros, pero aún así vamos a defender nuestra bandera con honor y orgullo como siempre lo hemos hecho."

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El primer abridor

La selección panameña tiene en Alams Rodríguez al lanzador abridor del encuentro frente al elenco puertorriqueño. El propio pelotero se mostró consciente de la responsabilidad que tiene.

"Sí, me siento bien", aseguró. "Es una responsabilidad bien grande porque tengo que controlar a ese equipo para ganar mañana".

Rodríguez admitió que Puerto Rico es un rival fuerte, pero evita estresarse por medio de la oración.

"Sí, estoy relajado", puntualizó el serpentinero a los sitios oficiales de Fedebeis.