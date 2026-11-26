El conjunto panameño batalló ante uno de los equipos fuertes de la cita panamericana.

Panamá/Panamá jugó este jueves su último partido de la Super Ronda del Premundial de Béisbol U12 2026 frente a Estados Unidos con un objetivo; ganar para mantener sus esperanzas de quedarse con uno de los cuatro cupos de América para el Mundial de la categoría que se realizará el próximo año.

El equipo panameño salió al campo 1 del Complejo Deportivo IPL Academy de República Dominicana en busca de una victoria, que le dejaría en espera de un triunfo de México sobre Venezuela para obtener la plaza mundialista. El marcador lo abrió en la parte alta del segundo episodio cuando Kendrick Salina anotó tras un lanzamiento descontrolado.

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La respuesta del conjunto estadounidense llegó rápidamente. Se jugaba el tramo bajo de la segunda entrada, Caleb McDaniel bateó un elevado de sacrificio que llevó al 'home plate' a David Thomas II para igualar la pizarra a una carrera por bando.

En el cuarto episodio, los canaleros retomaron el comando con una anotación de Thiago Serracín, quien fue remolcado por un imparable de Alams Rodríguez. Sin embargo no pudo sostener la ventaja ya que los norteamericanos concretaron dos 'rayitas' en esa misma entrada.

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David Thomas II conectó un cuadrangular solitario para empatar el marcador a dos anotaciones y Aiden Izquierdo pegó un inatraple que produjo la 'rayita' que representó la victoria de Estados Unidos sobre Panamá por 3 a 2. Un resultado que dejó a los canaleros sin posibilidades de anexarse un puesto en el Mundial de Béisbol U12 Taiwán 2027.

Kendrick Salina cargó con la derrota en una faena monticular de dos episodios en los que permitió dos inatrapables y una anotación. Él relevó al lanzador abridor Eynar De León quien toleró tres incogibles y dos carreras.

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Thiago Serracín y Kendrick Salina batearon un hit en tres turnos y anotaron una carrera cada uno por Panamá. Alams Rodríguez de 1-1 con una empujada y Eynar De León de 2-1.

El colectivo panameño terminó su participación en la Super Ronda con récord de una victoria y cuatro derrotas.