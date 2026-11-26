Estas gafas, equipadas con sensores, cámaras y altavoces, incorporan también pantallas en los cristales, pero cada vez más voces en Europa piden prohibir su uso en espacios públicos e incluso impedir su venta.

Ámsterdam, Países Bajos/Varias asociaciones neerlandesas pidieron el jueves a la justicia que prohíba a Meta vender sus lentes inteligentes en Países Bajos porque permiten grabar a personas sin su consentimiento.

Estas gafas, equipadas con sensores, cámaras y altavoces, incorporan también pantallas en los cristales, pero cada vez más voces en Europa piden prohibir su uso en espacios públicos e incluso impedir su venta.

La Asociación Neerlandesa de Consumidores, la organización contra la violencia en línea Offlimits y el organismo de vigilancia tecnológica The Firewall acusaron a Meta de infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

"Nuestra sociedad democrática está amenazada cuando todo el mundo tiene que temer constantemente que lo estén grabando", declaró durante una vista preliminar un abogado que representa a Offlimits.

"Esto es aún más preocupante porque esas imágenes acaban en manos de Meta, la empresa del mundo que más vulnera la privacidad", añadió. Además de prohibir la venta, las asociaciones quieren que Meta adopte medidas para impedir las grabaciones clandestinas y deje de utilizar esas imágenes para entrenar sus modelos de IA.

"Cualquier persona suficientemente motivada y con los conocimientos técnicos necesarios puede hacer un uso indebido de prácticamente cualquier producto", replicaron los abogados de Meta durante la vista.

El gigante tecnológico precisó que los lentes no graban de forma continua ni sin que el usuario realice una acción previa. También aseguró que una luz "indica claramente" cuándo se está grabando.