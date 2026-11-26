Delegaciones de 10 países participaron en un encuentro regional organizado por la Senacyt y la OMPI, en el que acordaron crear cinco comisiones de trabajo y establecer mecanismos de cooperación para fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cooperación regional, la formación de capacidades y la vinculación entre la investigación científica y el sector productivo figuran entre los principales desafíos de América Latina para avanzar en innovación y transferencia tecnológica.

Con ese objetivo, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organizaron el Primer Encuentro de la Red de Redes de Transferencia Tecnológica de América Latina en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber. La actividad reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Panamá.

Durante tres días, los representantes compartieron experiencias, revisaron diagnósticos nacionales e identificaron brechas y capacidades en sus respectivos ecosistemas de innovación. Uno de los principales resultados fue el acuerdo para establecer las bases de una red regional que facilite la cooperación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de transferencia tecnológica.

Como parte de este proceso, los participantes acordaron conformar cinco comisiones temáticas: Formación y nuevas redes; financiamiento y proyectos; vinculación con el sector empresarial y spin-off; normativas e indicadores; y visibilización digital. Cada grupo definió objetivos y acciones a corto y largo plazo. Entre las propuestas figuran la elaboración de catálogos de oportunidades de financiamiento, el desarrollo de plataformas digitales de colaboración y la creación de métricas comunes para evaluar los avances de la región.

Para dar seguimiento a los acuerdos, también se estableció un modelo de gobernanza horizontal, con reuniones mensuales y una próxima sesión virtual prevista para mayo de 2027. Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacó el compromiso de las delegaciones para construir esta estructura de cooperación desde sus primeras etapas.

Aunque la iniciativa comienza a organizarse mediante el trabajo colaborativo y voluntario de sus integrantes, señaló que existe interés en avanzar hacia una mayor articulación regional que contribuya al desarrollo científico y empresarial de América Latina.

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Panamá busca convertir la investigación en desarrollo tecnológico

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, destacó los avances del sistema científico panameño y la necesidad de avanzar hacia un modelo que no solo genere conocimiento, sino que también permita aprovecharlo para atender las necesidades del país y diversificar su economía.

“Tenemos investigadores muy bien formados, pero queremos innovar. Pasar de la generación del conocimiento al uso del conocimiento, darle valor social e impulsar el desarrollo tecnológico para diversificar la economía nacional más allá del comercio, la logística, la banca y la construcción”, señaló Ortega Barría.

El funcionario explicó que Panamá trabaja en el fortalecimiento de las condiciones institucionales y normativas para facilitar que los resultados de las investigaciones lleguen a la sociedad y al sector productivo. En esa línea, la Senacyt desarrolla un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la creación de oficinas de transferencia tecnológica e incubadoras. Además, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, trabaja en la elaboración de un marco legal para esta actividad.

“Es el paso que nos hace falta para que ese conocimiento que hoy se genera en el ecosistema de investigación se convierta en valor. Se trata de agregar valor a la propiedad intelectual y transformar los resultados de investigación en procesos, productos y servicios que ayuden al país a seguir avanzando”, expresó.

OMPI plantea fortalecer las capacidades institucionales

Durante el encuentro, Michael Mbogoro, representante de la OMPI, presentó el programa piloto global de esta organización, dirigido a evaluar y fortalecer las capacidades institucionales de innovación en universidades y centros de investigación mediante herramientas de diagnóstico y un enfoque basado en evidencia.

Estas herramientas permiten examinar el desempeño de las instituciones, identificar oportunidades de mejora y reconocer las brechas que dificultan que los resultados de las investigaciones lleguen al mercado y generen beneficios para la sociedad. Mbogoro manifestó su satisfacción por los resultados de la reunión y destacó la participación de las delegaciones, así como las oportunidades de colaboración que surgieron durante las jornadas de trabajo.

La agenda también incluyó la presentación de los diagnósticos nacionales de los 10 países participantes, la elaboración de un mapa regional de brechas y capacidades, el intercambio de experiencias centroamericanas sobre políticas públicas y cooperación, y el análisis de mecanismos de gobernanza y sostenibilidad financiera.