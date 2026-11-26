La firma australiana Spektrum conducirá el diálogo bajo el Acuerdo de Escazú, mientras el Gobierno completa el equipo de tres consultoras que definirán el futuro del proyecto en Donoso.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional pone en marcha la ruta para definir el futuro de la mina de cobre en Donoso.

La Comisión Interministerial presentó, este jueves 26 de noviembre, ante directores y editores de medios de comunicación a Spektrum, la firma australiana encargada de organizar y conducir el proceso de participación ciudadana que arrancará formalmente en las comunidades en enero de 2027.

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Durante el encuentro, los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, aclararon las reglas del proceso. Explicaron que el diálogo se regirá bajo el Acuerdo de Escazú, una normativa dirigida a garantizar la transparencia, el acceso a la información y el derecho de los panameños a emitir sus opiniones antes de que el Ejecutivo tome una decisión.

Se indicó que los aportes recogidos no serán vinculantes. El objetivo es utilizar estas opiniones como insumos para alcanzar consensos y tomar decisiones finales respaldadas técnicamente.

"Le presentamos a Spectrum, una firma australiana especializada en participación ciudadana y diálogo en proyectos de recursos naturales que conducirá este proceso. Spektrum reúne experiencia de trabajo con gobiernos, empresas y comunidades con distintas posiciones. Esa combinación es importante para facilitar el diálogo y abordar los asuntos técnicos, sociales y ambientales que surjan durante esta consulta de participación ciudadana. Por tanto, recalcar, no se tomará ninguna, absolutamente ninguna decisión sin haber agotado el proceso completo de consulta de participación ciudadana", afirmó el ministro Chapman.

"Algunas propuestas serán aceptadas y otras no", advirtió el ministro Navarro, quien aseguró que la consultora garantizará un proceso amplio, transparente y objetivo en el que todas las posturas y protestas serán escuchadas.

Con la incorporación de Spektrum, el Estado completa el equipo de tres firmas internacionales contratadas para abordar el tema minero: dos dedicadas a la asesoría técnica y jurídica, y esta tercera enfocada exclusivamente en el diálogo social.

Según detalló la Comisión, Spektrum no tiene vínculo alguno con la empresa minera y fue contratada a través de Hughes Hubbard & Reed LLP, el bufete que representa a Panamá en los arbitrajes internacionales, bajo un contrato refrendado por la Contraloría General de la República.

Cronograma y alcance del diálogo en las comunidades

Para evitar los vicios señalados por la Corte Suprema de Justicia en su fallo de noviembre de 2023 —que declaró inconstitucional el contrato anterior, entre otras razones, por la falta de consulta—, el proceso incluirá mecanismos digitales y presenciales exclusivos para ciudadanos panameños.

El equipo de Spektrum estará liderado por su fundadora y presidenta ejecutiva, Katherine Teh, quien cuenta con 30 años de trayectoria en conflictos socioambientales y mineros en países como Chile, Perú y Australia. La acompañarán Mariana Carmona, economista y vocera del proceso en Panamá, y Mick Gooda, líder indígena australiano que dirigirá el enlace con las cuatro comunidades indígenas cercanas al proyecto junto a facilitadores locales.

"El método de Spectrum parte de exponer los temas que generan diferencias, escuchar las distintas posiciones y trabajar sobre las opciones con quienes participan. Nuestra intención ahora es diseñar el mejor proceso. Tenemos un borrador del proceso que vamos a utilizar, pero vamos a ver cuál va a ser la mejor, el mejor mecanismo para hacer esta implementación. Y estamos planificando reuniones formales y también vamos a tener reuniones informales; vamos a tener personas trabajando en las comunidades que van a estar escuchando y van a estar interactuando", indicó la ejecutiva de Spektrum, Katherine Teh.

La hoja de ruta oficial establece tres pasos inmediatos:

Próximos días: Apertura de una plataforma digital para inscripciones, consulta de documentos en español sencillo y entrega de aportes.

Apertura de una plataforma digital para inscripciones, consulta de documentos en español sencillo y entrega de aportes. Diciembre de 2026: Realización de un taller de diseño con sectores de distintas posturas para definir los temas y opciones que entrarán en discusión.

Realización de un taller de diseño con sectores de distintas posturas para definir los temas y opciones que entrarán en discusión. Enero de 2027: Inicio de las sesiones presenciales en las zonas aledañas a la mina y a nivel nacional. Las comunidades indígenas tendrán su propio espacio en idioma ngäbere, conforme a la Constitución y la Ley 37 de 2016.

Los informes finales de Spektrum se harán públicos para la ciudadanía y el Gobierno al mismo tiempo, paso previo a que el Ejecutivo anuncie su veredicto definitivo sobre el futuro de la actividad minera en el país.